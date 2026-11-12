اقتصادية الشارقة تدعم ريادة الأعمال بمعرض الكتاب

الشارقة في 12 نوفمبر / وام /نظّمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة عدداً من الفعاليات والأنشطة التوعوية والتفاعلية بالتزامن مع فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026 المقام حاليا في مركز أكسبو الشارقة وبمشاركة عدد من الخبراء ورواد الأعمال وطلبة الجامعات والمهتمين بالشأن الاقتصادي .

وتضمنت الفعاليات ورش عمل لتمكين الطلبة من تأسيس مشاريعهم وأبرز التحديات والفرص التي تواجههم في دخول عالم ريادة الأعمال و الأنشطة الاقتصادية المناسبة.

وأكدت الدائرة أن تنظيم هذه المبادرات يعكس التزامها بدعم رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة وتهيئة بيئة محفزة للإبداع والابتكار .

بتل