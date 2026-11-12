شرطة أبوظبي تستعرض جهودها في حماية الأطفال من الاعتداء والاستغلال الإلكتروني

أبوظبي في 12 نوفمبر /وام/ شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في ملتقى "دام الأمان"، الذي نظمته هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ضمن جهود تعزيز الوعي المجتمعي بحماية الطفل، وتمكين أولياء الأمور والمعلمين وأفراد المجتمع من التعرف إلى مؤشرات الإساءة والإهمال، وآليات التصرف والإبلاغ عن المخاوف المتعلقة بسلامة الأطفال، والتواصل مع الجهات المختصة للحصول على الدعم والمساندة.

وأكد المقدم طالب عبدالجليل الحمادي، رئيس قسم مكافحة جرائم الاعتداء على الأطفال، في الملتقى، أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الشرطية والمؤسسات المعنية بحماية الطفل، وتعزيز آليات الوقاية والكشف المبكر عن حالات الاعتداء، بما يسهم في توفير الحماية اللازمة للأطفال والحفاظ على سلامتهم النفسية والجسدية.

واستعرض الرائد سعيد حامد النيادي، مدير فرع استغلال الطفل عبر الإنترنت، ضرورة التصدي لمخاطر استغلال الأطفال عبر الفضاء الإلكتروني، وتعزيز الوعي بأساليب الاستدراج والابتزاز الإلكتروني، ودور الأسرة في متابعة استخدام الأبناء للتقنيات الحديثة وتوعيتهم بالممارسات الرقمية الآمنة.

وأكدت مديرية التحريات والمباحث الجنائية، أهمية تعزيز الشراكة المؤسسية وتبادل المعرفة والخبرات بين الجهات المعنية، وتطوير الجهود الوقائية والتوعوية لحماية الأطفال من أشكال الاعتداء والاستغلال المختلفة، بما يدعم الأولوية الإستراتيجية لشرطة أبوظبي "الأمن الاستباقي"، ويسهم في بناء مجتمع آمن يحفظ حقوق الطفل ويصون كرامته.