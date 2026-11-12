جهاز الإمارات للمحاسبة ينظم النسخة الأولى من ملتقى خبراء التدقيق

أبوظبي في 12 نوفمبر /وام/نظم جهاز الإمارات للمحاسبة النسخة الأولى من "ملتقى خبراء التدقيق"، الذي عُقد في مقر الجهاز بهدف تعزيز التواصل المهني وتبادل الخبرات في مجالات الرقابة والتدقيق، ورفع مستوى الوعي بمسؤوليات الجهات في الوقاية من الفساد والكشف عنه.

وتضمن الملتقى ثلاث جلسات رئيسية تناولت الأولى دور الجهات الخاضعة في الوقاية من الفساد والكشف عنه، فيما ناقشت الثانية جاهزية الجهات للاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة في التدقيق الذكي، واستعرضت الثالثة الممارسات المؤسسية في التدقيق الداخلي والدروس المستفادة منها.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار حرص جهاز الإمارات للمحاسبة على تعزيز التعاون والتكامل المؤسسي وتطوير الممارسات المهنية، ليشكل الملتقى منصة مستمرة للحوار والتعاون المهني بين الجهاز والجهات الخاضعة لرقابته.