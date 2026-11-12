"موارد الشارقة" تنظم جلسة حوارية بعنوان "جاهزية تصنع المستقبل"

الشارقة في 12 نوفمبر /وام/ نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، بالتعاون مع القيادة العامة للحرس الأميري، جلسة حوارية بعنوان "جاهزية تصنع المستقبل"، بمشاركة عدد من المسؤولين والموظفين في الجهات الحكومية بالإمارة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير الكوادر البشرية وتعزيز مرونتها لمواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئة العمل المستقبلية.

وتأتي الجلسة ضمن سلسلة حوارية تنظمها الدائرة في إطار مبادرة "رؤى نحو ريادة مستدامة"، الهادفة إلى تأهيل الكوادر القيادية والوظيفية وتمكينها من أدوات المستقبل، وبناء منظومة عمل مرنة ورقمية من خلال دمج التقنيات الحديثة، وتحفيز الموظفين على التعلم المستمر وإعادة اكتشاف قدراتهم، والانتقال بالفكر المؤسسي من التكيف مع المتغيرات إلى قيادة الريادة والابتكار.

قدّم الجلسة الأستاذ عبدالعزيز عبيد بوعفراء، من القيادة العامة للحرس الأميري بالشارقة، وتناول خلالها ستة محاور رئيسية شملت التخطيط الاستباقي واستشراف بيئات العمل المستقبلية، والمرونة المهنية وإدارة التغيير، ومهارات الموظف المستقبلي، والتعلم المستمر وإعادة اكتشاف القدرات، وتوظيف التكنولوجيا والتقنيات الناشئة في تعزيز الإنتاجية، والانتقال من التكيف مع المتغيرات إلى قيادة الابتكار وصناعة الأثر.