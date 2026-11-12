انطلاق منافسات برنامج "أمير الشعراء" في موسمه الثاني عشر

أبوظبي في 12 نوفمبر / وام / انطلقت مساء أمس الأربعاء، على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، أولى حلقات البث المباشر من الموسم الثاني عشر لبرنامج «أمير الشعراء»، الذي تنظّمه وتنتجه هيئة أبوظبي للتراث، ويبث عبر قناتي «أبوظبي» و«بينونة».

حضر الحلقة الافتتاحية، سعادة عبدالله مبارك المهيري، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، وسعادة عبيد خلفان المزروعي، مدير عام الهيئة بالإنابة، وسعادة الدكتور سلطان العميمي، المدير التنفيذي لقطاع الشعر والموروث، وسعادة عبدالله بطي القبيسي، المدير التنفيذي لقطاع التوعية والمعرفة التراثية، وسعادة محمد جمعة المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالهيئة، وعضوَا اللجنة الاستشارية الدكتور عماد خلف والدكتور محمد أبوالفضل بدران، ولفيف من المثقفين والإعلاميين ومحبي الشعر العربي الفصيح.

وقدّم الإعلامي اللبناني نيشان الأمسية على المسرح، فيما واكبت الإعلامية الإماراتية ناعمة محمد استعدادات الشعراء في الكواليس، ورصدت انطباعاتهم قبل إلقاء قصائدهم وبعده.

وشهدت الحلقة مشاركة شعراء من أربع دول وهم: محمد هاشم ميسّر من سوريا، وناصر كَبَرَ من نيجيريا، وعادل لطفي من المغرب، وطيبة جليل من العراق، والذين ألقوا قصائدهم أمام لجنة التحكيم المؤلّفة من الدكتور علي بن تميم، والدكتور محمد حجّو، والدكتور سعد الدين كليب.

وأعلنت اللجنة تأهل الشاعر محمد هاشم ميسّر بـ42 درجة من 50، والشاعر ناصر كَبَرَ بـ40 درجة، بينما حصل الشاعر عادل لطفي على 38 درجة، والشاعرة طيبة جليل على 37 درجة، وبقيت أمام الشاعرين الأخيرين فرصة لتأهّل أحدهما مطلع الحلقة القادمة عبر تصويت الجمهور الذي يستمر أسبوعاً.

ووفق آلية البرنامج في هذه المرحلة، يتأهّل إلى المرحلة الثانية الشاعر الذي يحصل على أعلى مجموع بعد إضافة نتيجة تصويت الجمهور إلى الدرجة التي منحتها له لجنة التحكيم، بنسبة 50% لكلٍّ منهما.