انطلاق بطولة الحبتور المحلية للتنس 20 نوفمبر الجاري

دبي في 12 نوفمبر/وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الحبتور المحلية للتنس 2026 انطلاق النسخة الـ11يوم 20 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى 6 ديسمبر المقبل، بمشاركة 210 من اللاعبين في رقم قياسي للبطولة.

وتشهد البطولة، التي تفتح باب المشاركة أمام المواطنين والمقيمين، المنافسة في 11 فئة تشمل البنين والبنات تحت 12 و14 و16 و18 سنة، وفئتي الرجال والسيدات المفتوحتين، إلى جانب فئة الرجال للماسترز فوق 35 سنة.

وأوضحت اللجنة أن التسجيل يستمر حتى 16 نوفمبر الجاري، على أن تُجرى القرعة يوم 18 من الشهر نفسه، ويُعلن جدول المنافسات عقب اعتمادها.

وتقام البطولة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس، ضمن جهود مجموعة الحبتور لنشر اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها وتطوير مستويات اللاعبين واللاعبات، بما يسهم في دعم المواهب الوطنية.