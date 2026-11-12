مواهب الجوجيتسو تحتفي بإنجازاتها العالمية في أبوظبي

أبوظبي في 12 نوفمبر /وام/ أكد عدد من المشاركين في النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، أن البطولة تمثل محطة مهمة في مسيرتهم الرياضية، لما توفره من فرصة للاحتكاك بأبرز اللاعبين من مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في تطوير مستوياتهم الفنية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، بدعم متواصل من أسرهم ومدربيهم.

وأعربت البرازيلية جوانا رودريجز (13 عاماً) عن سعادتها بالحفاظ على لقب بطولة العالم للعام الثاني على التوالي، بعد تتويجها بالميدالية الذهبية، مشيرة إلى أنها بدأت ممارسة الجوجيتسو في سن السابعة، وواصلت التدريب والمشاركة في البطولات حتى نجحت في تكرار إنجازها الذي حققته العام الماضي.

وقالت إنها تشعر بامتنان كبير لهذا الإنجاز، مؤكدة أن الحفاظ على لقبها العالمي يمثل حافزاً لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من النجاحات.

من جانبها، أعربت غلا سلطان النعيمي (12 عاماً) عن فخرها بما حققته في البطولة، مؤكدة أن ممارسة الجوجيتسو أسهمت في تعزيز ثقتها بنفسها، وتنمية شخصيتها وقدرتها على المنافسة.

وأوضحت أنها بدأت ممارسة اللعبة في السادسة من عمرها، وأمضت ست سنوات في هذه الرياضة، مشيرة إلى أن أسرتها كانت الداعم الأول لها منذ البداية، ولا تزال تشجعها وتحتفي بإنجازاتها. وأضافت أن المشاركة في بطولة أبوظبي العالمية منحتها مزيداً من الثقة، وعززت طموحها لمواصلة المنافسة وتحقيق الإنجازات.

بدوره، أعرب سلطان عيسى المسكري عن سعادته بإحراز المركز الأول، بعد أن سبق له تحقيق المركز الثالث في البطولة، موضحاً أنه بدأ ممارسة الجوجيتسو قبل ثلاث سنوات، وواصل تطوير مستواه حتى اعتلى منصة التتويج.

وأشار إلى أن هذه المشاركة هي الثالثة له في البطولة، لافتاً إلى أن انتماءه إلى عائلة تضم عدداً من أبطال الجوجيتسو عزز شغفه بهذه الرياضة، مؤكداً عزمه على مواصلة العمل لتمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة.

من جهته، أعرب علي نبهان، لاعب نادي الوصل، عن فخره بالفوز بالميدالية الذهبية، بعد فترة من الاستعدادات والتدريبات المكثفة، موجهاً الشكر إلى أسرته ومدربيه وزملائه على دعمهم المستمر خلال مسيرته الرياضية.

وأوضح أنه بدأ ممارسة الجوجيتسو في نادي فالكونز، وحقق الميدالية الذهبية في إحدى بطولات «الجراند سلام»، قبل انتقاله إلى نادي «ليفل أب»، الذي أحرز معه العديد من الألقاب، من بينها بطولات «الجراند سلام» وبطولة الشيخ خالد بن محمد بن زايد.

وأضاف أنه خاض أربعة نزالات في البطولة، وحقق الفوز فيها جميعاً بالإخضاع، ثلاثة منها بحركة «آرم بار»، وواحدة بحركة «كيمورا»، رغم قوة المنافسين الذين واجههم.

من جانبه، أكد ماجد سعيد المهري، لاعب نادي الجزيرة، سعادته بإحراز المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة العالم، مؤكداً أن هذا الإنجاز جاء ثمرة استعدادات مكثفة وجهود كبيرة للوصول إلى منصة التتويج.

وقال إنه سبق أن أحرز المركز الثاني في البطولة، لكنه تمكن هذا العام من تحقيق اللقب، مشيراً إلى أن بطولة العالم تحظى بأهمية خاصة بالنسبة له، نظراً لمشاركة نخبة من اللاعبين من مختلف دول العالم، ما دفعه إلى الاستعداد بأفضل صورة لخوض المنافسات أمام أبرز اللاعبين على الساحة الدولية.