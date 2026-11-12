شراكة بين "دبي للتوحد"و"الجامعة البريطانية" لتعزيز البحث العلمي والابتكار

دبي في 12 نوفمبر /وام/ وقع مركز دبي للتوحد، مذكرة تفاهم إستراتيجية مع الجامعة البريطانية في دبي، تهدف إلى إرساء إطار للتعاون المشترك في مجالات البحث العلمي وتبادل المعرفة والابتكار التكنولوجي والتطوير المهني، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات والفرص المقدمة للأفراد ذوي التوحد، وتعزيز الممارسات التعليمية والتأهيلية القائمة على الأدلة العلمية.

تأتي هذه الشراكة في إطار حرص الجانبين على تعزيز التكامل بين الخبرات الأكاديمية والتطبيقية، وتوظيف الإمكانات البحثية والتقنيات الحديثة لاستكشاف حلول مبتكرة تسهم في تطوير البرامج والخدمات المتخصصة، إلى جانب دعم بناء القدرات المهنية وتبادل المعرفة والخبرات في مجال التوحد.

وأكد محمد العمادي، المدير التنفيذي ، وعضو مجلس إدارة مركز دبي للتوحد، أن بناء مجتمع شامل يضمن تمكين أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة يتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين المؤسسات المتخصصة والجهات الأكاديمية والبحثية.

وقال إن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز توظيف البحث العلمي والابتكار التكنولوجي في تطوير الخدمات المقدمة للأفراد ذوي التوحد، وتبادل الخبرات، وتنمية الكفاءات المهنية، واستكشاف أساليب علمية مبتكرة تسهم في الارتقاء بجودة البرامج التعليمية والتأهيلية، وتعزيز فاعليتها بما يتناسب مع الاحتياجات الفردية لكل شخص.

من جانبه، قال الأستاذ الدكتور عبد الله الشامسي، مدير الجامعة البريطانية في دبي، إن هذه الشراكة، تجسد التزام المؤسستين بتعزيز البحث العلمي والتطوير المهني وتوظيف المعرفة الأكاديمية في خدمة المجتمع، لافتا إلى أن التكامل بين الإمكانات الأكاديمية والبحثية للجامعة والخبرات التخصصية لمركز دبي للتوحد، سيسهم في تطوير الممارسات القائمة على الأدلة العلمية، وتعزيز المعرفة المهنية بما يدعم الأفراد ذوي التوحد وأسرهم.

بدوره، أشار الأستاذ الدكتور خالد المري، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث والابتكار وريادة الأعمال، إلى أن الابتكار والتقدم المجتمعي يتحققان من خلال توفير بيئة تحتضن التنوع وتتيح لجميع الأفراد إبراز قدراتهم والمساهمة في مسيرة التنمية.

وأضاف أن الأفراد ذوي التوحد يمتلكون قدرات ومواهب ووجهات نظر متنوعة يمكن أن تثري مجالات البحث العلمي والتعليم والابتكار، متى ما توفرت لهم البيئة الداعمة والفرص المناسبة لتنميتها واستثمارها، وأن الشراكة مع مركز دبي للتوحد تتيح فرصة لاستكشاف مبادرات نوعية تسهم في تنمية المواهب، وتوسيع آفاق المشاركة المجتمعية، وتعزيز الفرص المتاحة أمام الأفراد ذوي التوحد لتحقيق طموحاتهم وإمكاناتهم.