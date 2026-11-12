مهرجان الشيخ زايد يقدم فعاليات متنوعة

أبوظبي في 12 نوفمبر / وام / تضيء عروض الألعاب النارية سماء مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي، يومي الجمعة والسبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً، لتمنح الزوار تجربة بصرية مبهرة تنثر البهجة والفرح، وتضفي أجواء احتفالية مميزة على فعاليات المهرجان، الذي يواصل استقطاب العائلات والزوار من مختلف الجنسيات.

وتشكل عروض الألعاب النارية إحدى أبرز الفعاليات التي تضفي طابعاً احتفالياً على أمسيات المهرجان، حيث تتلألأ الأضواء الملونة في السماء، لترسم لوحات فنية ساحرة تتناغم مع الأجواء التراثية والثقافية والترفيهية التي تزخر بها أرجاء المهرجان، وتمنح الحضور لحظات استثنائية تجمع بين المتعة والإبهار.

ومن المنتظر أن تستقطب العروض أعداداً كبيرة من العائلات والزوار، الذين سيكونون على موعد مع مشاهد ضوئية مبهرة، وسط أجواء من الفرح والتفاعل، حيث تمثل الألعاب النارية فرصة للاستمتاع بأمسيات نهاية الأسبوع، والتقاط الصور التذكارية التي توثق لحظات مميزة في أجواء المهرجان.

وتأتي هذه العروض ضمن التجارب الترفيهية المتنوعة التي يقدمها مهرجان الشيخ زايد لزواره، في إطار حرصه على توفير وجهة متكاملة تجمع بين الأصالة والتراث والفعاليات الثقافية والعروض الفنية والترفيهية، بما يلبي تطلعات مختلف الفئات العمرية، ويعزز مكانته وجهةً عائليةً بارزة في أبوظبي.

ويتيح المهرجان لزواره فرصة الاستمتاع بمجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة قبل انطلاق عروض الألعاب النارية، من خلال التجول بين الأجنحة المختلفة، والتعرف إلى ثقافات الشعوب وتقاليدها، والاستمتاع بالعروض الحية وتجارب التسوق والمأكولات المتنوعة، لتختتم الأمسية بمشهد احتفالي يضيء سماء الوثبة.

وتعكس عروض الألعاب النارية حرص مهرجان الشيخ زايد على تقديم تجارب متجددة تجمع أفراد العائلة والأصدقاء في أجواء من السعادة والبهجة، وترسخ مكانته ملتقى ثقافياً وترفيهياً يحتفي بالتنوع والتواصل الإنساني .