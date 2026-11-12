الشارقة للفنون تفتتح مبنى الأرشيف والمقتنيات الجديد

الشارقة في 12 نوفمبر /وام/ افتتحت مؤسسة الشارقة للفنون، اليوم، مبنى الأرشيف والمقتنيات الجديد، بحضور سمو الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيس المؤسسة، وسعادة الشيخة نوار بنت أحمد القاسمي، مدير المؤسسة، إلى جانب عدد من رؤساء ومديري المؤسسات والدوائر الحكومية في الإمارة.

ويمتد المبنى على مساحة تقارب 10 آلاف متر مربع، وصُمم خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتنامية لمقتنيات المؤسسة، وتوفير الظروف المناسبة للعناية بها وحفظها على المدى الطويل، وتشمل اللوحات والمنحوتات والأعمال التركيبية ومتعددة الوسائط والتصوير الفوتوغرافي، إضافة إلى المواد السمعية والبصرية والوثائق الأرشيفية.

حضر الافتتاح سعادة الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة، وسعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وسعادة خميس المزروعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية، ورائد كاجور النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف، وسعادة أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وسعادة عائشة راشد ديماس، رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، وسعادة المستشار المهندس صلاح بطي عبيد بن بطي المهيري، رئيس هيئة تنفيذ المبادرات في إمارة الشارقة «مبادرة»، وسعادة ميساء سيف السويدي، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، وسعادة ناصر الدرمكي، نائب رئيس المجلس الدولي للمتاحف «أيكوم».

وصمّم المبنى فريق من مؤسسة الشارقة للفنون ضم آية آزاد وماريا قلعجي، بالتعاون مع «استوديو سبيس كونتينيوم للتصميم»، ليكون فضاءً متكاملاً لحفظ الأعمال الفنية واكتشافها ودراستها وإعادة قراءتها، بما يتيح آفاقاً جديدة للبحث والتفاعل مع المقتنيات.

وتعود البدايات الأولى لهذه المجموعة إلى أعمال اقتنتها المؤسسة وأخرى كلفت الفنانين بإنتاجها ضمن بينالي الشارقة ومختلف مشاريعها وبرامجها، لتتحول مع مرور الوقت إلى واحدة من أبرز المجموعات الفنية، وتسهم في إثراء المشهد الفني محلياً وإقليمياً ودولياً، من خلال حفظ الأعمال وإجراء البحوث الأكاديمية وتنظيم المعارض التي تسلط الضوء على أبرز تجارب الفن الحديث والمعاصر.

وإلى جانب المقتنيات الفنية، يضم المبنى أرشيفاً متنامياً يوثق جوانب متعددة من مسيرة الفنانين والمعارض والفعاليات والأمكنة التي أسهمت في تشكيل مقتنيات المؤسسة وبينالي الشارقة، ويشمل رسومات تخطيطية شخصية ووثائق تحضيرية ومطبوعات فنية ومواد أُنتجت لمعارض محددة، فضلاً عن الرسومات المعمارية والمخططات البلدية لمبانٍ ومواقع سبق للمؤسسة ترميمها أو تفعيلها، وأشياء عُثر عليها في سياق مشاريعها لإعادة توظيف المباني.

ويتيح المبنى للجمهور والباحثين والمتخصصين فرصة الاطلاع عن قرب على جوانب من حياة الأعمال الفنية والمواد الأرشيفية، تتجاوز مراحل إنتاجها وعرضها، لتشمل أساليب حفظها ودراستها وتوثيقها والعناية بها، كما يقدم تصوراً متجدداً للعلاقة بين العرض والتخزين، وبين الأعمال المقدمة للجمهور والعمليات المتخصصة التي تجري خلف الكواليس لصونها.

ويشكل المبنى أيضاً مساحة عمل للمتخصصين في مجالات الأرشفة والحفظ، وأعضاء فريق المؤسسة، ويتيح للزوار التشاور معهم ومعاينة بعض المقتنيات تحت إشرافهم، فيما توفر الورش والجولات الإرشادية والزيارات البحثية، إلى جانب التغيير المستمر للأعمال المعروضة في مساحاته، فرصاً للتفاعل المباشر مع المقتنيات والتعرف إلى أساليب العناية بها وحفظها.