"الشارقة الدولي للكتاب" يناقش توثيق الروايات الشفهية

الشارقة في 12 نوفمبر / وام /تتشكل ذاكرة المجتمعات من روايات وشواهد تحفظ تفاصيل الحياة عبر الأجيال ومع رحيل كبار السن وتغير أنماط الحياة تتزايد أهمية توثيق هذا الموروث وحمايته خاصة أن كثيراً من تفاصيل التاريخ الاجتماعي والعمراني تبقى محفوظة في ذاكرة الأفراد وقد تختفي برحيلهم قبل أن تجد طريقها إلى الوثائق والمتاحف.

هذه القضية شكلت محور جلسة "التراث الثقافي: من السرد الشفهي إلى عالم المتاحف" التي استضافها معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026 بمشاركة المؤرخ الإماراتي الدكتور حمد بن صراي والباحثين العُمانيين معطي بن سالم المعطي والدكتور علي بن حمود المحروقي حيث استعرض المشاركون تجارب ميدانية في جمع الروايات الشفهية وترميم المباني التاريخية وإدارة المتاحف مؤكدين أهمية مشاركة المجتمع في صون تراثه ونقله إلى الأجيال الجديدة.

و استعرض الدكتور حمد بن صراي تجربته في توثيق التاريخ الشفهي مشيراً إلى أنه سجل روايات لنحو 800 شخص مضيفا إلى تجربته معرفة متراكمة محذرا من الممارسات العشوائية في تسجيل مقابلات كبار السن ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي و مشدداً على أهمية التوثيق المنهجي الذي يحفظ الروايات وسياقاتها التاريخية والاجتماعية.

وتحدث عن تجربته الأكاديمية في جامعة الإمارات حيث درّس مادة "مدخل إلى علم الآثار والمتاحف" واستشهد بمشروع لتوثيق مسجد رأس الخيمة الكبير الذي كشف معلومات لم تكن مدونة في الكتب شملت أسماء أئمته وخطبائه وتفاصيل معمارية دقيقة منها تاريخ فتح باب مجاور للمحراب كما تناول الأواني الحجرية المكتشفة في منطقة البحيص بالشارقة وما تعكسه من مهارة الإنسان القديم وذائقته الجمالية .

من جانبه تطرق الدكتور معطي بن سالم المعطي إلى تجربة سلطنة عُمان في حماية المباني التاريخية موضحاً أن التشريعات تتيح تحويلها إلى متاحف تراثية خاصة أو بيوت تراثية خاصة مع احتفاظ أصحابها بالملكية وتولي إدارتها وتشغيلها.

وأكد أهمية ربط المواقع التراثية بالتنمية المستدامة وتمكين المجتمعات المحلية والعاملين فيها من الاستفادة من عوائدها الاقتصادية بما يعزز استمرارية حمايتها وصيانتها مشيرا إلى أن حارس الموقع الأثري يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة التعديات والإهمال.

وشدد على أن المتاحف تحمل رسالة معرفية وثقافية تتجاوز عرض المقتنيات واستقبال الزوار لافتاً إلى أن حماية التراث الثقافي غير المادي تمثل تحدياً كبيراً خاصة اللغات والروايات والممارسات الشعبية التي قد تندثر برحيل حامليها ودعا إلى توسيع مشاركة الأفراد والمؤسسات الخاصة في إدارة المواقع التراثية ضمن تشريعات ومعايير تضمن حمايتها واستدامتها.

بدوره أكد الدكتور علي بن حمود المحروقي أهمية توظيف الروايات الشفهية في ترميم المباني التاريخية موضحاً أن فهم روح المكان يتطلب توثيق القصص المرتبطة به ووظائفه السابقة وتفاصيله المعمارية وإشراك المجتمع المحلي في مراحل الترميم وإعادة الاستخدام.

واستعاد تجربته الميدانية التي بدأت عامي 2006 و2007 في توثيق المباني والحارات التاريخية بعُمان مشيرا إلى أنه أجرى مقابلات مع عشرات الأشخاص ضمن أعمال توثيق التاريخ المروي مشيراً إلى وفاة نحو 90% من كبار السن الذين التقاهم فيما بقيت شهاداتهم المسجلة مصدراً للمعرفة مؤكداً ضرورة المبادرة إلى جمع الروايات قبل فقدان أصحابها.

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