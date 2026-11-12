معرض مرصد تريندز يستعرض حلولاً معرفية وروبوتاً يتحدث 50 لغة

أبوظبي في 12 نوفمبر / وام/ شهد المعرض المصاحب لمؤتمر «مرصد تريندز» السنوي الأول، الذي يحمل عنوان «الأسرة في قلب التحولات الإجتماعية» والمنصات الرقمية للمعرض وأركانه المتنوعة إقبالاً من الحضور و المشاركين بالمؤتمر .

و تعرف الجمهور على النتاج المعرفي لشركات مجموعة «تريندز» الخمس التي تتمثل في تريندز جلوبال ، باروميتر تريندز ، مرصد تريندز ، معهد تريندز للتدريب ، تريندز للبحوث و الإستشارات ، التي تعمل ضمن منظومة معرفية متكاملة تشمل البحث العلمي و الإستشارات و التدريب و التحليل و الإستشراف و دراسة الظواهر الإجتماعية و التعاون الدولي .

و تضم هذه الأجنحة " مرصد تريندز " الذي يمثل منصة بحثية متخصصة لرصد و تحليل التحولات الإجتماعية واستشراف الإتجاهات المستقبلية التي تؤثر في المجتمعات حيث يعمل المرصد على دراسة الظواهر الإجتماعية الناشئة و المستدامة و تحليل أسبابها و آثارها و توفير رؤى علمية و مؤشرات دقيقة تدعم صناع القرار و الباحثين و المؤسسات في تطوير السياسات و البرامج و المبادرات المجتمعية .

ويقدم المرصد حزمة متكاملة من الخدمات البحثية و التحليلية و الإستشرافية التي تغطي مختلف أبعاد الظواهر الإجتماعية على المستويات المحلية و الإقليمية و الدولية ' تتمثل في رصد الظواهر الإجتماعية و تحليلها ، المسوحات و الدراسات الإجتماعية ، الدراسات الإستشرافية و استشراف المستقبل ، تحليل السلوك و القيم المجتمعية ، دراسات الفئات المجتمعية ، الدراسات النوعية المعمقة ، بناء المؤشرات الإجتماعية ، الرصدان الإعلامي و الإجتماعي ، تقييم الأثر الإجتماعي للمبادرات و السياسات ، إعداد التقارير و الرؤى الإستراتيجية ، المرصد الإجتماعي التفاعلي ، الشراكات المعرفية و دعم السياسات العامة .

كما يقدم المعرض جناح " باروميتر تريندز " الذراع المتخصص في مجموعة تريندز لقياس الرأي العام و تحليل الإتجاهات و يساعد المؤسسات في تمكينها من فهم جمهورها و قياس تجربته و استباق التحولات التي تؤثر في قراراتها ، ويقيس و يحلل الرأي العام و الثقة و الصورة المؤسسية ، الرضا و تجربة المتعامل و الموظف و الشريك ، المحادثات الرقمية و السرديات و السمعة ، أثر السياسات و البرامج و الإتجاهات الناشئة.

و تم أيضاً تخصيص جناح لعرض روبوت ( الموظف الذكي ) الذي يساعد تريندز في مشاركاتها الدولية حول العالم ، حيث يقدم للجمهور خدمة الشرح بواسطة 50 لغة بطريقة سهلة و واضحة ، و يتميز عن بقية الروبوتات بتعابير الوجه .

ويضاف إلى ذلك عرض النشرة الإخبارية لمجموعة تريندز التي تم تطويرها باستخدام الذكاء الإصطناعي ، وفكرتها هي الكتابة كباحث باستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي في أي موضوع يحتاجه المستخدم حيث يتم العثور على المعلومات خلال ثواني ، بهدف تحفيز الشباب للكتابة .

كما يتم عرض " شجرة قيمنا " التي تحكي للزائر عن القيم التي تحرص الإماراتية على تعليمها للأجيال حيث تحمل كل ورقة شجرة قيمة حيث يقوم كل زائر بإختيار و يتم في نهاية المؤتمر رصد أكثر قيمة تم إختيارها .

وام / خا