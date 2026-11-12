أكثر من 3000 رياضي من 50 جنسية في ترايثلون دبي T100

دبي في 12 نوفمبر/وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة ترايثلون دبي T100، مشاركة أكثر من 3000 رياضي من الهواة يمثلون أكثر من 50 جنسية، في السباقات المقررة يوم السبت المقبل في منطقة الممزر، ضمن فعاليات متنوعة تناسب مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية.

وتكتسب الجولة أهمية خاصة باعتبارها آخر سباق تُحتسب نقاطه قبل نهائي بطولة العالم المقرر إقامته الشهر المقبل في قطر، مع احتدام المنافسة على صدارة الترتيب العام بين السويسرية جولي ديرون والبريطانية جورجيا تايلور براون، بفارق ثلاث نقاط بينهما.

وتقام النسخة الثالثة من جولة دبي بتنظيم ودعم منظمة محترفي الترايثلون (PTO)، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومجلس دبي الرياضي، ضمن فعاليات النسخة العاشرة من تحدي دبي للياقة.

وتتصدر ديرون، حاملة لقب جولة دبي العام الماضي وصاحبة الميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024، الترتيب العام برصيد 64 نقطة، بعد فوزها بسباق فانكوفر في أغسطس الماضي، فيما تحتل تايلور براون المركز الثالث برصيد 61 نقطة، عقب تحقيقها أول انتصار لها في سلسلة T100 بمدينة بامبلونا الإسبانية في مايو الماضي.

وتفصل السويسرية إيموجين سيموندز بين اللاعبتين في الترتيب برصيد 62 نقطة، لكنها لن تشارك في جولة دبي، ما يعني بقاء رصيدها دون تغيير قبل نهائي البطولة في قطر.