مالية الشارقة تطور «تحصيل» لدعم مدفوعات معرض الكتاب 2026

الشارقة في 12 نوفمبر / وام /تعزز دائرة المالية المركزية بالشارقة دور نظام «تحصيل» في دعم العمليات المالية لمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2026 من خلال تطوير منظومة متكاملة من خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني تسهم في تسهيل المعاملات المالية للعارضين والناشرين وتوفير حلول رقمية تدعم مختلف مراحل المشاركة في المعرض بدءاً من التسجيل وسداد الرسوم وصولاً إلى إدارة المشتريات وتسوية المستحقات المالية بما يواكب توجهات إمارة الشارقة نحو تطوير الخدمات الحكومية الرقمية والارتقاء بكفاءتها.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الدائرة على توظيف الحلول المالية والتقنيات الحديثة في خدمة الفعاليات الثقافية والاقتصادية الكبرى وتعزيز التكامل بين الأنظمة الحكومية بما يتيح تجربة أكثر سهولة ومرونة للمتعاملين ويدعم كفاءة الإجراءات التشغيلية والمالية المرتبطة بالمعرض.

و قالت هدى الياسي مدير إدارة النظام المالي بدائرة المالية المركزية بالشارقة إن تطوير خدمات نظام «تحصيل» لدعم معرض الشارقة الدولي للكتاب يعكس التزام الدائرة بتعزيز جاهزية المنظومة المالية الحكومية وتوفير حلول رقمية قادرة على مواكبة احتياجات القطاعات المختلفة انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في ترسيخ منظومة حكومية متكاملة تدعم التنمية المستدامة وتواكب تطلعات الإمارة المستقبلية.

و أضافت أن الدور الذي يؤديه نظام «تحصيل» في معرض الشارقة الدولي للكتاب يجسد أهمية التكامل بين التطور التقني والكفاءة المالية في دعم الفعاليات الكبرى فنجاح هذه الفعاليات لا يرتبط بمحتواها وبرامجها فحسب بل يستند أيضاً إلى منظومة تشغيلية ومالية موثوقة تتيح للمشاركين التركيز على أنشطتهم وأعمالهم ومن هذا المنطلق نحرص على تطوير حلول مالية رقمية تتسم بالمرونة وسهولة الاستخدام وتستجيب لمتطلبات مختلف فئات المتعاملين بما يعزز جودة الخدمات ويرتقي بتجربتهم.

ويوفر نظام «تحصيل» خدمات إلكترونية تدعم تسجيل العارضين والناشرين وتحصيل رسوم مشاركتهم في المعرض من خلال الربط مع الأنظمة المعنية وتخصيص حساب تاجر لإدارة المدفوعات مع إتاحة خيارات متعددة تشمل البطاقات البنكية المحلية والدولية والخصم المباشر والمحافظ الإلكترونية والرقمية بما يمنح المستخدمين مرونة أكبر في إنجاز معاملاتهم.

كما تشمل الخدمات إنشاء المحافظ الإلكترونية للعارضين والناشرين وتحديثها تلقائياً وإيداع المستحقات الناتجة عن مبيعات الكتب في محافظهم بصورة مستقلة بما يتيح تنظيماً أكثر دقة للحسابات المالية ويسهّل متابعة الأرصدة والحركات المرتبطة بالمبيعات.

ويمتد نطاق خدمات النظام إلى دعم عمليات الشراء داخل المعرض من خلال توفير حلول لإصدار بطاقات المنحة وإدارتها وتخصيصها وشحن أرصدتها إلى جانب الاستعلام عن الحركات المالية المرتبطة بها بما يتيح إدارة عمليات الشراء ومتابعتها إلكترونياً.

وتشمل المنظومة كذلك إدارة المبالغ المحجوزة الناتجة عن المشتريات المنفذة باستخدام بطاقات المنحة وإتاحة مراجعة الفواتير واعتماد المعاملات أو تعديلها أو إلغائها وفق الإجراءات المعتمدة تمهيداً لتسوية المستحقات المالية للناشرين والبائعين.

ويبرز دور نظام «تحصيل» في معرض الشارقة الدولي للكتاب أهمية تطوير حلول مالية تتجاوز خدمات الدفع التقليدية لتشمل إدارة دورة المعاملات المالية بمختلف مراحلها وتلبية الاحتياجات التشغيلية للفعاليات التي تستقطب أعداداً كبيرة من المشاركين والعارضين.

بتل