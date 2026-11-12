«اتصالات» تستقطب الكفاءات الإماراتية في «توظيف × زاهب 2026»

أبوظبي في 12 نوفمبر/ وام/ تشارك «اتصالات» في الدورة الثامنة عشرة من معرض «توظيف × زاهب 2026»، الذي يُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» في الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري .

وتأتي مشاركة «اتصالات» في المعرض في مرحلة جديدة من مسيرتها، بالتزامن مع احتفالها بالذكرى الخمسين لتأسيسها وإطلاق رؤيتها الاستراتيجية الجديدة، التي تتبنى التحول لشركة اتصالات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وممكنة لتطبيقاته.

وتعد المشاركة امتداداً لمسيرة متواصلة في مجال التوطين، ارتفعت خلالها نسبة الكفاءات الإماراتية ضمن إجمالي القوى العاملة في المجموعة من 43% في عام 2013 إلى 55% في عام 2026.

وقال علي المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة اتصالات: "أسهمت «اتصالات» على مدى خمسة عقود في مسيرة التطور التكنولوجي في دولة الإمارات، وكان الاستثمار في الكفاءات الوطنية جزءاً أساسياً من هذه المسيرة. واليوم، ومع رؤيتنا الاستراتيجية الجديدة التي تضع الذكاء الاصطناعي في صميم نموذج الأعمال، تزداد أهمية تمكين المواهب الإماراتية بالمعارف والمهارات التي تؤهلها للإسهام في هذا التحول وقيادته.

وأضاف :" تؤمن اتصالات بأن بناء مستقبل قطاع الاتصالات والتكنولوجيا يبدأ بالاستثمار في الإنسان، وتوفير الفرص التي تمكّن الكفاءات الوطنية من تطوير قدراتها وتحويل طموحاتها إلى إنجازات تدعم تنافسية دولة الإمارات ومكانتها في الاقتصاد الرقمي."

وتواصل «اتصالات» دعم نمو الكفاءات الوطنية من خلال برامج التدريب والتطوير المهني، حيث تعرض المجموعة خلال مشاركتها الفرص الوظيفية والتدريبية، بما في ذلك برنامج خريجي الذكاء الاصطناعي، الذي يسهم في إعداد المواهب الإماراتية للعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

كما تتيح هذه البرامج فرصاً للتعلم العملي واكتساب الخبرات وتطوير المهارات التقنية والمهنية، الأمر الذي يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية لمتطلبات سوق العمل المتجددة ويفتح أمامها مسارات مهنية واعدة في القطاع.

وتدعو «اتصالات» المواطنين الإماراتيين، بمن فيهم الخريجون الجدد والباحثون عن فرص مهنية في مجالات التكنولوجيا والاتصالات والذكاء الاصطناعي، إلى زيارة جناحها في المعرض والتعرف على الفرص الوظيفية والتدريبية المتاحة، وبرامج تطوير المواهب والمسارات المهنية التي توفرها المجموعة.