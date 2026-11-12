انطلاق «ليالي الفن» بدبي

دبي في 12 نوفمبر /وام/ انطلقت اليوم فعاليات النسخة الـ22 من “ليالي الفن”، التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، بالشراكة الإستراتيجية مع هيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة”، بمشاركة نخبة من الفنانين الإماراتيين والعالميين، وأكثر من 600 عمل فني، ضمن برنامج إبداعي متنوع يستمر حتى 15 نوفمبر الجاري في “جيت فيلج”.

وتجمع الفعالية، التي تفتح أبوابها مجاناً للجمهور، مجموعة من الأعمال التركيبية التفاعلية والمعارض الفنية وورش العمل والعروض الموسيقية الحية، إلى جانب تجارب تستكشف التقاطعات بين الفن والعلوم والتكنولوجيا، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة والإبداع.

وتشهد الدورة الحالية مشاركة الفنان البرازيلي العالمي روميرو بريتو، أحد أبرز فناني البوب آرت المعاصرين، الذي يقدم أعمالاً تتميز بألوانها الزاهية وأشكالها الهندسية الجريئة، وتعكس فلسفته الفنية القائمة على نشر السعادة والتفاؤل وإتاحة الفن لمختلف فئات المجتمع، وذلك بالتعاون مع متجر “ذا كولريتور” الفني في “جيت أفينيو”.

وتتوسع فعاليات “ليالي الفن” للمرة الأولى خارج “جيت فيلج”، من خلال عرضين ضوئيين على واجهة مبنى “ذا جيت” في مركز دبي المالي العالمي، يحتفي الأول بالمؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة “إيسيا 2026”، فيما يستعرض الثاني أعمال الفنان روميرو بريتو، لتتحول الواجهة المعمارية إلى مساحة للإبداع البصري.

وتخصص الفعالية ركناً للاحتفاء بالتراث الإماراتي، بالتعاون مع “دبي للثقافة” و”استديو بذور الإبداع”، يضم ثلاثة أعمال تركيبية تفاعلية تمزج بين عناصر الموروث المحلي والتكنولوجيا الحديثة، وتقدم تجارب فنية مستوحاة من الهوية الإماراتية والذاكرة الثقافية للمجتمع.

ويضم البرنامج أعمالاً لفنانين إماراتيين وعالميين، من بينهم الفنانة الإماراتية علياء بنت سلطان، التي تقدم عملاً بعنوان “قوة مستقبلنا من قوة جذورنا”، يبرز أهمية التواصل بين الأجيال ودور المعرفة المتوارثة في بناء المجتمعات، فيما تستعرض الفنانة كيرا ميلنيكوفا عملها “الهندسة التي تجمعنا”، الذي يتناول مفاهيم الذاكرة والتوازن والتحولات الثقافية في دبي.

كما يشارك الفنان الإماراتي محمد التميمي بعروض حية لفن الخط العربي بعنوان “جذور وطموح”، مستلهماً رؤية وكلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “رعاه الله”، حيث يقدم تكوينات خطية معاصرة تعكس جماليات الحروف العربية وتطورها بوصفها وسيلة للتعبير الفني والسرد البصري.

وتشمل الفعالية معارض ينظمها “نساء على جادة الفن” ومركز دبي العالمي للفنون، إلى جانب عرض عمل للفنان العالمي توم لونر، بما يعكس تنوع المدارس الفنية والتجارب الإبداعية المشاركة.

وأكد صالح العقربي، الرئيس التنفيذي للعقارات في شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات، أن الفن يمتلك قدرة استثنائية على جمع الناس من مختلف الثقافات والخلفيات، مشيراً إلى أن “ليالي الفن” توفر مساحة للاحتفاء بالتراث الإماراتي واستضافة مبدعين من مختلف أنحاء العالم.

وقال إن مشاركة الفنان العالمي روميرو بريتو تضفي على الفعالية طابعاً مميزاً يعكس قيم التفاؤل والتواصل الإنساني، لافتاً إلى أن الحدث يسهم في تعزيز التبادل الثقافي وإتاحة تجارب فنية متنوعة للجمهور.

من جانبها، أكدت شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في “دبي للثقافة”، أن الشراكة الإستراتيجية مع مركز دبي المالي العالمي في تنظيم “ليالي الفن” تجسد الالتزام المشترك بتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة والإبداع، وإثراء مشهدها الفني وتمكين المواهب من الوصول إلى فرص جديدة.

وقالت إن الأمسيات تمثل منصة حيوية للحوار والتبادل الثقافي، وتتيح للفنانين استكشاف أساليب مبتكرة للتعبير الإبداعي وتوسيع شبكات علاقاتهم المهنية، مشيرة إلى أن مشاركة الهيئة بأعمال تفاعلية مستوحاة من الموروث الإماراتي تعكس ثراء الهوية الثقافية المحلية وقدرتها على إلهام أشكال جديدة من الإبداع من خلال المزج بين الفن والتكنولوجيا.

وأضافت أن الهيئة تسعى إلى إبراز طاقات المواهب المحلية وتشجيع التجريب والابتكار، وفتح آفاق أوسع أمام الفنانين لتطوير ممارساتهم الإبداعية وتعزيز استدامة مسيرتهم المهنية.

ويتضمن البرنامج جلسة نقاشية بعنوان “إيسيا 2026 دبي”، تقام مساء اليوم، وتتناول دور استضافة دبي للمؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة في تعزيز التواصل بين المجتمع الإبداعي المحلي والفنانين والباحثين من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب استكشاف الفرص التي يوفرها التقاطع بين الفنون والعلوم والتكنولوجيا.

وتنظم الفعالية أيضاً سلسلة من ورش العمل الإبداعية بالتعاون مع جاليري “ذا جام جار”، تشمل الفن التجريدي والطباعة والخط العربي، فيما تتضمن العروض الموسيقية الحية مشاركة عازفة التشيلو الإماراتية إلهام المرزوقي، إلى جانب سينثيا خبصة وورد أحمد وخليل مراد.

وتستقبل “ليالي الفن” زوارها يومياً من الساعة الخامسة مساءً حتى العاشرة مساءً، في “جيت فيلج” بمركز دبي المالي العالمي، ضمن برنامج يهدف إلى تقريب الفنون من الجمهور وتعزيز التفاعل بين المبدعين والمجتمع