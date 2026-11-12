اختتام معرض ومؤتمر دبي للمركبات الكهربائية 2026 بمشاركة 18 ألف متخصص وزائر

دبي في 12 نوفمبر/وام/ اختتم معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026، الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات في دبي بمركز دبي التجاري العالمي، أعماله اليوم بعد ثلاثة أيام من الجلسات والحوارات المتخصصة التي تناولت مستقبل التنقل الكهربائي والذكي، وتطوير البنية التحتية للشحن، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة في قطاع النقل.

وشهد المعرض، الذي أقيم تحت شعار «قيادة مستقبل التنقل الذكي والمستدام»، مشاركة خبراء ومسؤولين وممثلين عن شركات ومؤسسات دولية متخصصة في المركبات الكهربائية والهيدروجينية، وأنظمة تخزين الطاقة، وتقنيات الشحن السريع، والمركبات ذاتية القيادة، وحلول التنقل الجوي والبحري، إلى جانب نحو 18 ألف متخصص وزائر.

وأكد داوود الشيزاوي، رئيس المعرض والمؤتمر، أن الحدث يمثل منصة دولية لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والشركات والمستثمرين، مشيراً إلى أن تنوع المشاركات والموضوعات المطروحة يعكس التطورات المتسارعة في قطاع التنقل الكهربائي والذكي.

وقال إن مستقبل التنقل يعتمد على تطوير منظومة متكاملة تشمل المركبات والبنية التحتية للشحن والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي وأنظمة النقل ذاتية القيادة، مؤكداً أهمية التعاون بين مختلف الجهات لتطوير حلول عملية تسهم في تسريع التحول نحو وسائل نقل أكثر كفاءة واستدامة.

وأعرب عن تقديره لهيئة الطرق والمواصلات في دبي والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والشركات المشاركة، لدورها في إنجاح الحدث وإثراء جلساته واستعراض أحدث الابتكارات في القطاع.

وركزت جلسات اليوم الثالث والأخير على تطوير البنية التحتية للمدن الكهربائية، وتكامل أنظمة النقل مع شبكات الطاقة والتكنولوجيا الرقمية، والتوسع في محطات الشحن فائق السرعة، وتقنيات تبادل الطاقة بين المركبات والشبكات الكهربائية، والاستفادة من البطاريات في تخزين الطاقة وإعادتها إلى الشبكة.

كما ناقش المشاركون توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في إدارة أساطيل المركبات وتحسين كفاءة الشحن والتشغيل، إلى جانب تجارب الأسواق العالمية في تطوير قطاع المركبات الكهربائية، وحلول النقل الذكي والخدمات اللوجستية منخفضة الانبعاثات.

وتناولت الجلسات أيضاً مستقبل الطائرات الكهربائية القادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، والطائرات المسيّرة لنقل البضائع، ومتطلبات تطوير مرافق الشحن في المطارات، وفرص التكامل بين وسائل النقل الجوية والبرية والبحرية.