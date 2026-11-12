تحكيم 100 مشروع في مسابقة "الإمارات للعالم الشاب"

العين في 12 نوفمبر /وام/أنهت لجان التحكيم في الدورة الثامنة من المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تقييم 100 مشروع، في مسابقة الإمارات للعالم الشاب بمشاركة 30 محكّماً، من جامعات أبوظبي و العين و ليوا، تمهيداً لإعلان الفائزين يوم غد.

وأشادت اللجان بالمشاريع المشاركة من حيث أفكارها ومستوى تطبيقها، وما قدمته من حلول لتحديات واقعية، بما يعكس قدرة الطلبة على توظيف معارفهم في تطوير أفكار ومشاريع مبتكرة. وتُقام الدورة الثامنة برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وبالشراكة مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، بما يعزز تكامل الجهود لدعم المواهب الطلابية، وإثراء تجربة المهرجان بفرص تجمع بين التعليم والبحث العلمي والتطبيق.وأكدت سعادة آمنة آل صالح، الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم في وزارة التربية والتعليم، أن المهرجان يتيح للطلبة تحويل ما يكتسبونه من معارف ومهارات إلى مشاريع بحثية وتطبيقات عملية تعالج تحديات واقعية، مشيرةً إلى أن تقييم هذه المشاريع وفق معايير تحاكي المسابقات العالمية يعزز جودة تجاربهم البحثية، وينمّي قدراتهم على التحليل والتصميم واختبار الحلول وعرض نتائجها.وأضافت سعادتها "نعمل على ترسيخ البحث والابتكار في البيئة التعليمية، وتوفير فرص تساعد الطلبة على اكتشاف قدراتهم وتطويرها، ويتيح التعاون مع الجامعات للطلبة الاستفادة من الخبرات الأكاديمية المتخصصة، والارتقاء بمشاريعهم، وتعزيز جاهزيتهم للمشاركة والمنافسة في المحافل العلمية العالمية".وصممت معايير تقييم المشاريع على أسس تحاكي معايير التحكيم المعتمدة في مسابقة العلوم والهندسة الدولية "آيسف" (ISEF)، بما يعزز دور المهرجان في تأهيل الطلبة وتمكينهم، وإعدادهم للمشاركة في المسابقات العالمية ذات الصلة.وبالتوازي مع تقييم المشاريع، تواصلت ورش المؤتمر العلمي المصاحب للمهرجان، حيث تناولت إحدى الورش الاستخدامات الداخلية للطائرات المسيّرة الدرونات، فيما ركزت ورشة أخرى على الروبوتات الراجلة، وآليات بنائها وتصميمها، وأوجه استخدامها في مختلف البيئات. وقدمت الورش للطلبة فرصة للتعرف إلى تطبيقات هذه التقنيات، واستكشاف كيفية تطويرها وتوظيفها في سياقات متعددة.كما تواصلت زيارات الطلبة إلى المهرجان للاطلاع على ما يقدمه من مشاريع وأنشطة وورش علمية وتقنية وترفيهية، والتعرف إلى مجالات الابتكار وتطبيقاته. وتواصلت أيضاً فعاليات المهرجان العائلي، الذي يقدم مساحة ترفيهية لزوار المهرجان .