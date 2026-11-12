وزارة المالية تختتم ملتقى المشاركة الرقمية

أبوظبي في 12 نوفمبر /وام/ اختتمت وزارة المالية اليوم في متحف زايد الوطني بإمارة أبوظبي، "ملتقى المشاركة الرقمية" تحت عنوان "على نهج زايد - نتشاور اليوم، ونصنع الغد"، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع مختلف شرائح المجتمع، ومناقشة سبل الاستفادة من أدوات وآليات المشاركة الرقمية وتوظيفها في تطوير السياسات والخدمات المالية الاتحادية. وشهد الملتقى حضوراً ومشاركة واسعة لقيادات الوزارة وممثلي الجهات الحكومية، إلى جانب مشاركة نوعية شملت نخبة من كبار المواطنين والشباب وأصحاب الهمم ورواد الأعمال.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار حرص الوزارة على توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في تطوير خدماتها وقنواتها الرقمية، وتعزيز التكامل المؤسسي مع شركائها، بما يسهم في تحديد الأولويات والاستفادة من التجارب الحكومية الناجحة، وترجمة آراء المتعاملين ومقترحاتهم إلى فرص تطوير قابلة للدراسة والتطبيق. كما يركز على تعزيز النفاذية الرقمية وتيسير مشاركة مختلف فئات المجتمع، واستكشاف فرص توظيف الذكاء الاصطناعي في تسهيل تقديم الآراء والمقترحات، وتعزيز الشفافية في نشر نتائج المشورات وإطلاع المشاركين على أثر مساهماتهم.

وقال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، في كلمته الافتتاحية للملتقى: "إن المشاركة الواعية والمسؤولة تمثل ركيزة أساسية لبناء الثقة وتطوير العمل الحكومي، وقد حرصت وزارة المالية على ترسيخ المشاركة الرقمية باعتبارها ممارسة مؤسسية وأداة فاعلة في تطوير السياسات والخدمات، انطلاقاً من إيماننا بأن الاستماع إلى مختلف الآراء والتجارب يسهم في تعزيز جودة القرارات وتوجيهها نحو تلبية احتياجات المجتمع".

وأضاف سعادته: "لقد حققت الوزارة المركز الأول على مستوى الجهات الاتحادية في مؤشر المشاركة الرقمية لعام 2024–2025 بما يعكس التزامها بتعزيز المشاركة المجتمعية وتطوير آليات التواصل والتفاعل مع مختلف فئات المجتمع، ويرسخ دور المشاركة الرقمية في دعم صنع القرار وتطوير السياسات والخدمات الحكومية".

وأكد سعادته أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير أدوات المشاركة الرقمية، وتعزيز النفاذية الرقمية، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتوسيع فرص المشاركة وتيسيرها، إلى جانب ترسيخ الشفافية في عرض نتائج المشورات وتوضيح كيفية الاستفادة منها، بما يعزز الثقة والشراكة بين الحكومة والمجتمع ويدعم استدامة تطوير المنظومة المالية".

وتضمن جدول أعمال الملتقى عقد جلستين حواريتين تناولتا عدة محاور في التواصل والمشاركة المجتمعية، حيث جاءت الجلسة الأولى بعنوان "الشورى والمشاركة المجتمعية: قيم الشورى وآفاق المشاركة الرقمية – تكامل الرؤى في صنع القرار"، وسلطت الجلسة الضوء على امتداد قيم الشورى الأصيلة وتوظيف آفاق المشاركة الرقمية الحديثة، وتعزيز التكامل بين رؤى الجهات الحكومية والمجتمع في صنع القرار المالي، بما يرسخ ثقافة الحوار المستدام وتلبية أولويات وتطلعات أفراد المجتمع.

أصوات تتكامل في صنع القرار

أما الجلسة الثانية فهي بعنوان "من مجالس الأمس إلى المشاركة الرقمية اليوم... أصوات تتكامل في صنع القرار"، وجمعت في حوار تفاعلي بين كبار المواطنين، وشباب وزارة المالية "قادة المال"، وممثلين عن أصحاب الهمم، وسلطت الجلسة الضوء على الربط بين خبرة كبار المواطنين المستمدة من مجالس الآباء المؤسسين، ورؤى الشباب، وتجارب أصحاب الهمم في التعبير المستقل والمشاركة الرقمية، بهدف تحويل المقترحات المشتركة إلى حلول عملية لتطوير الخدمات وإجراءات العمل.

ويسعى الملتقى من خلال جلساته ومناقشاته إلى الخروج بمقترحات تسهم في تحديد أولويات تطوير خدمات وزارة المالية وقنواتها الرقمية، وتعزيز فرص التشاور والتكامل مع الشركاء، ورصد الموضوعات المقترح طرحها في المشورات المقبلة، إلى جانب استكشاف أفكار مبتكرة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تيسير المشاركة، وتعزيز الشفافية في عرض نتائجها وأثرها على تطوير الخدمات ودعم اتخاذ القرار الحكومي المالي.