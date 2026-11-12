شرطة دبي تختتم مشاركتها في "معرض المركبات الكهربائية 2026"

دبي في 12 فبراير /وام/ اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي، مشاركتها في معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026، الذي أُقيم في مركز دبي التجاري العالمي على مدار ثلاثة أيام، باستعراض ثلاث مركبات تخصصية تجمع بين تقنيات القيادة الذاتية والتنقّل الكهربائي، وتُبرز توظيف الحلول الذكية والمستدامة في تعزيز الأمن والسلامة وتطوير الخدمات الشرطية.

وجسّدت المشاركة في المعرض توجهات شرطة دبي نحو دمج الابتكار والاستدامة في منظومة العمل الأمني، من خلال عرض تطبيقات عملية تدعم كفاءة العمليات الميدانية، وتعزّز قدرات المراقبة والاستجابة، وتواكب متطلبات العمل الشرطي في البيئات الحضرية والمناطق الوعرة والوجهات السياحية.

وضمّت منصة شرطة دبي الدورية الروبوتية ذاتية القيادة "DPR02"، والدورية الروبوتية ذاتية القيادة "DPR 02"، والتي تجسد جيلاً جديداً من التقنيات الشرطية المتقدمة، وتتصل مباشرة بغرف العمليات لتقدم استجابة أسرع وتحكّماً أدق في مختلف المواقف الميدانية. وتتمتع بدقة التصميم والجاهزية العالية، وتعمل بلا توقف وبكفاءة استثنائية لتعزز من قدرات الدوريات الذكية ميدانياً، وتوفر تغطية ميدانية شاملة تدعم رجال الأمن في اتخاذ القرار السريع المبني على البيانات التي تجمعها.

كما عرضت المنصة المركبة "DPR1.5"، وهي روبوت أرضي هجين ذاتي التشغيل، صُمّم لتنفيذ مهام أمنية في المناطق الوعرة، ويتخصص في دعم العمليات الأمنية ومراقبة البنية التحتية، وتحليل البيانات، والربط مع أنظمة القيادة والسيطرة. كما يتخصص في مهامه ليستخدم في المواقع التي تتطلب ظروفها الميدانية تشغيلًا متواصلًا، وقدرة على التنقّل في تضاريس صعبة، وموثوقية في الأداء.

كما عرضت المنصة دورية "مرسيدس-بنز EQS 580" الكهربائية، والتي تستخدم لدعم جهود شرطة دبي في تعزيز تواجدها الميداني في مواقع الفعاليات والمناطق الحيوية السياحية، والتواصل المباشر مع السياح والزوار وتقديم المساعدة لهم، بما يسهم في توفير بيئة سياحية آمنة ومرحّبة في الإمارة.