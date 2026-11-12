رئيس مجموعة "داماك": نستهدف 10 جيجاواط لمراكز البيانات بحلول 2027

دبي في 12 نوفمبر /وام/ أكد مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة داماك حسين سجواني ، أن المجموعة تستهدف رفع إجمالي قدرات مشاريع مراكز البيانات ضمن محفظتها العالمية إلى 10 جيجاواط بحلول نهاية عام 2027، مقارنة بنحو 6 جيجاواط حالياً من القدرات المخطط لها، في إطار إستراتيجية توسعية تستهدف مواكبة الطلب العالمي المتسارع على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

وكشف سجواني، خلال مشاركته في فعالية «بلومبرغ إنفست دبي 2026»، عن تحقيق استثماراته في شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا عوائد كبيرة، مشيراً إلى أن استثماراته في ثلاث شركات، هي «أوبن إيه آي» و«سبيس إكس» و«أنثروبيك»، تحقق أرباحاً بمليارات الدولارات.

وأوضح أن استثماره في شركة «أنثروبيك» خلال أقل من عامين حقق مكاسب تعادل ما حققه خلال نحو 30 عاماً من نشاطه السابق في قطاع الأعمال، في مؤشر على التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التكنولوجيا والفرص الاستثمارية المرتبطة به.

وقال إن المجموعة تواصل تنفيذ خطط توسع دولية في قطاع مراكز البيانات، مشيراً إلى أن محفظتها تشمل مشاريع ومواقع في 14 دولة، موزعة على أسواق رئيسية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، وأن إجمالي القدرات المرتبطة بهذه المحفظة يبلغ نحو 6 آلاف ميجاواط، منها ألف ميجاواط في الولايات المتحدة، و2500 ميجاواط في أوروبا، ومثلها في آسيا.

وأضاف أن خطط التوسع تشمل أسواقاً في تايلاند وماليزيا والفلبين وفنلندا وإسبانيا واليونان وإيطاليا وتركيا والولايات المتحدة، إلى جانب دراسة فرص جديدة في أسواق دولية أخرى، بما يعزز الانتشار الجغرافي للمجموعة ويتيح لها الاستفادة من الطلب المتزايد على خدمات الحوسبة والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن المجموعة تعتزم شراء أراضٍ إضافية خارج الولايات المتحدة خلال الأشهر الـ12 إلى الـ18 المقبلة لتطوير مراكز بيانات جديدة، موضحاً أنها تجري مفاوضات جادة للاستحواذ على قطعة أرض كبيرة في أستراليا، إلى جانب التوجه نحو التوسع في المملكة المتحدة.

وأكد أن التوسع الجغرافي يتطلب تخطيطاً دقيقاً للبنية التحتية والخدمات اللوجستية وتأمين مصادر الطاقة، مشيراً إلى أن المجموعة تفضل التوسع المدروس في الأسواق الجديدة لضمان كفاءة التنفيذ واستدامة العمليات.

وفيما يتعلق بالاستثمارات في الولايات المتحدة، أكد سجواني استمرار التزام المجموعة بخطتها الاستثمارية المعلنة بقيمة 20 مليار دولار لتطوير مراكز البيانات، موضحاً أن نحو 9 مليارات دولار من هذه الالتزامات جرى استثمارها، مع مواصلة العمل لاستكمال الخطط وفقاً لتوافر الأراضي ومصادر الطاقة اللازمة.

وقال إن الولايات المتحدة ستظل السوق الأكبر عالمياً في هذا القطاع من وجهة نظره، نظراً لحجم الطلب على خدمات مراكز البيانات، إلا أن القيود المتعلقة بتوافر الطاقة والأراضي والمتطلبات البيئية قد تدفع الشركات إلى زيادة استثماراتها في الأسواق الدولية.

ولفت إلى أن المجموعة تركز على تطوير مراكز بيانات كبيرة بقدرات تبدأ من 100 ميجاواط، وتعتمد بصورة رئيسية على تقنيات التبريد السائل المصممة لتلبية متطلبات رقائق الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الكثافة.

وأوضح أن تكاليف تطوير مراكز البيانات ارتفعت بنحو 30%، مع احتمال تسجيل زيادات إضافية تتراوح بين 20% و30%، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا تعدان من الأسواق الأعلى تكلفة، فيما توفر الأسواق الآسيوية مزايا نسبية من حيث تكاليف العمالة والمعدات.

وأكد أن التحدي الأكبر الذي يواجه القطاع لا يتمثل في ارتفاع التكاليف وحده، بل في اضطرابات سلاسل التوريد والتأخيرات المتكررة في توفير المعدات اللازمة لإنجاز المشروعات، لافتاً إلى أن ارتفاع تكاليف التطوير يمكن التعامل معه من خلال نماذج التسعير والعقود مع العملاء من الشركات الكبرى.

وشدد على أهمية تطوير حلول عملية لتحديات استهلاك الطاقة والمياه بدلاً من الحد من إنشاء مراكز البيانات، موضحاً أن تقنيات التبريد السائل الحديثة تسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه، وأنه يمكن اعتماد آليات لتسعير الكهرباء تتيح لمراكز البيانات تحمل تكاليف أعلى مع توفير مزايا للمستهلكين.

وقال إن مراكز البيانات تشكل ركيزة أساسية لتطور الذكاء الاصطناعي، وإن تأخير إنشاء هذه المرافق قد يؤثر في قدرة الاقتصادات على مواكبة التحولات التكنولوجية وتعزيز تنافسيتها.

وحول مستقبل الذكاء الاصطناعي، أكد سجواني أنه لا يرى في النمو الحالي للقطاع مجرد فقاعة استثمارية، بل تحولاً تكنولوجياً طويل الأمد سيعيد تشكيل أساليب العمل والإنتاج والحياة اليومية، مشيراً إلى أن التقلبات التي تشهدها أسهم شركات التكنولوجيا تمثل جزءاً من دورات التصحيح الطبيعية في الأسواق.

وأوضح أن الاستثمارات الضخمة التي تضخها شركات التكنولوجيا العالمية في البنية التحتية والحوسبة تعكس أهمية هذا التحول، رغم التحديات المتعلقة بتمويل المشروعات وتوفير الطاقة والمعدات.

وتوقع استمرار نمو الإيرادات المرتبطة بخدمات الذكاء الاصطناعي مع اتساع نطاق استخدامها، مع احتمال حدوث تصحيحات في التقييمات السوقية خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى صعوبة تحديد توقيت هذه التصحيحات أو حجمها.

وفيما يتعلق بمحفظته الاستثمارية في قطاع التكنولوجيا، أوضح سجواني أنها تضم استثمارات في شركات «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» و«إكس إيه آي» و«داتابريكس» و«بايت دانس» و«توغيذر إيه آي» و«ريفلكشن»، إلى جانب شركات تقنية أخرى.

وأشار إلى أن محفظته تشمل استثمارات في نحو 100 صندوق استثماري بالولايات المتحدة، من بينها صناديق متخصصة في رأس المال الجريء، مؤكداً أن الاستثمار في الشركات الناشئة يتطلب بناء علاقات مباشرة مع رواد الأعمال ومتابعة تطور الشركات وأدائها، بدلاً من الاعتماد فقط على توقعات التقييمات السوقية المستقبلية.

واستعرض تجربته الاستثمارية في قطاع التكنولوجيا، موضحاً أنه بدأ نشاطه التجاري عام 1980، وخاض تجربة مبكرة للاستثمار في وادي السيليكون خلال أواخر التسعينيات، وتكبد خسائر خلال فقاعة الإنترنت قبل أن يعود مجدداً إلى الاستثمار في القطاع قبل نحو 12 عاماً.

وأكد أن التقلبات السابقة لم تغير قناعته بأهمية التكنولوجيا بوصفها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مشدداً على ضرورة تنويع الاستثمارات وإدارة المخاطر والاستمرار في البحث عن الشركات التي تمتلك نماذج أعمال قوية وفرصاً للنمو.

وأشاد سجواني بالدور الذي تؤديه شركة «إنفيديا» في تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية، واصفاً إياها بأنها من أهم الشركات في العالم حالياً، ومؤكداً أهمية الدور الذي يؤديه رئيسها التنفيذي في تطوير التقنيات المتقدمة وبناء منظومة متكاملة تجمع شركات التكنولوجيا والمطورين والمستثمرين.

وأشار إلى أن أهمية قيادة الشركة لا تقتصر على تطوير وحدات المعالجة الرسومية، بل تشمل القدرة على بناء الشراكات ودعم الشركات الناشئة وتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي، معتبراً أن أي تغيير جوهري في قيادتها قد ينعكس على القطاع، دون أن يؤدي بالضرورة إلى توقف تطوره.

وفيما يتعلق بوتيرة التوسع في الذكاء الاصطناعي، دعا سجواني إلى تسريع عمليات التطوير والاستثمار، مع معالجة التحديات التشغيلية والتقنية خلال مراحل التنفيذ، بدلاً من إبطاء وتيرة الابتكار في وقت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة.

وأكد أن الطلب المستقبلي على خدمات الذكاء الاصطناعي سيوفر فرصاً متنامية لتحقيق الإيرادات، مشبهاً تطور هذه الخدمات بالتحول الذي شهدته الهواتف المحمولة والأجهزة الرقمية، التي أصبحت جزءاً أساسياً من حياة الأفراد والأعمال.

وشدد على أن استمرار الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتطوير حلول الطاقة والتبريد وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد سيكون من العوامل الرئيسية الداعمة لنمو قطاع الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة