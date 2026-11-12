ملتقى المغامرين بالفجيرة يستعرض فرص الاستثمار في الوجهات الجبلية





الفجيرة في 12 نوفمبر/وام/ نظّم مركز الفجيرة للمغامرات النسخة الرابعة من ملتقى المغامرين 2026، في مشروع «بارفارا» بجبل الحمري بمنطقة الطويين، بمشاركة مغامرين وخبراء ومتخصصين في قطاع سياحة المغامرات، وممثلين عن إدارة الدفاع المدني بالفجيرة وهيئة الفجيرة للبيئة، فيما بلغ عدد المسجلين في الملتقى 201 شخص.

وناقش الملتقى، الذي افتتحه سعادة عمرو أبو زين الدين، مدير مركز الفجيرة للمغامرات، فرص تطوير سياحة المغامرات في الإمارة، وأهمية تنويع التجارب السياحية وتطوير البنية التحتية والوجهات الجبلية، إلى جانب تعزيز معايير السلامة والاستدامة البيئية وبناء مجتمعات المغامرين.

وأكد أبو زين الدين أن الفجيرة تمتلك مقومات طبيعية واستثمارية متميزة تؤهلها لتعزيز مكانتها وجهةً رائدة لسياحة المغامرات ونعمل على تطوير منظومة متكاملة تجمع بين تأهيل الكفاءات والسلامة والاستدامة وتطوير الوجهات، بالتعاون مع شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص. ويمثل ملتقى المغامرين منصة مهمة لتبادل الخبرات وبناء مجتمع فاعل يسهم في تطوير القطاع .

وتناولت الجلسة الأولى، بعنوان «بناء الكفاءات لمستقبل المغامرات»، أهمية التدريب والتأهيل في الرياضات الجبلية، حيث استعرضت المغامِرة الإماراتية سارة المزروعي تجربتها في تطوير مهاراتها من خلال التدريب، فيما قدّم الرائد علي أحمد اليماحي من إدارة الدفاع المدني بالفجيرة ورشة توعوية حول الاستعداد للرحلات الجبلية وإجراءات السلامة والتصرف في حالات الضياع.

واستعرضت الجلسة الثانية «من الفجيرة إلى العالم» تجارب إماراتية في المغامرات الدولية، حيث تحدث محمد جمعة الكندي عن رحلته في سباقات الجري الجبلي، فيما تناول محمد عبدالباري من درب للمغامرات تجربته في قيادة بعثة إماراتية لاستكشاف كهف سون دونغ في فيتنام، والتحديات التنظيمية والبيئية المرتبطة بها.

كما سلط المهندس عبد الناصر عبيدات من هيئة الفجيرة للبيئة الضوء على أهمية حماية محمية وادي الوريعة والمحافظة على أنظمتها البيئية، فيما استعرض المغامر الإماراتي سعيد المعمري مبادرته «قمة للسلام»، التي حمل من خلالها رسالة سلام من دولة الإمارات إلى العالم عبر رحلته في تسلق 144 قمة جبلية.

وركزت الجلسة الثالثة «تطور ومستقبل قطاع المغامرات» على دور المجتمعات والاستثمار في تطوير القطاع، حيث تناول طارق زيدان أهمية تأسيس مجتمعات المغامرين وتعزيز أثر المبادرات المجتمعية، فيما استعرض فادي حشيشو فرص تطوير الوجهات السياحية وأهمية تكامل جهود القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في حوارين بمشاركة مدير المركز.

وأكد المشاركون أهمية الاستفادة من المقومات الطبيعية لإمارة الفجيرة، وتوسيع نطاق المنتجات والتجارب السياحية، وتشجيع الاستثمار في الوجهات الجبلية، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتعزيز دور مجتمعات المغامرين في دعم نمو القطاع.

واستضاف الملتقى مشروع «بارفارا»، أحد المشاريع الاستثمارية الجبلية التي قاد مركز الفجيرة للمغامرات جهود تطويرها واستقطاب المستثمرين إليها، في نموذج يعكس فرص التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير سياحة المغامرات في الإمارة.