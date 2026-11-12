الاتحاد النسائي العام يعزز التوعية البيئية الأسرية ضمن ملتقى "جسور المعرفة للمرأة"

أبوظبي في 12 نوفمبر /وام/ نظم الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة، ووزارة التغير المناخي والبيئة، جلسة حوارية بعنوان "الإدارة السليمة للنفايات المنزلية: نحو أسرة ومجتمع أكثر استدامة"، وذلك في مجلس مدينة شخبوط، ضمن سلسلة ملتقيات "جسور المعرفة للمرأة".

وسلطت الجلسة الضوء على الدور المحوري للمرأة كقدوة وصانعة أثر في تعزيز الوعي البيئي لبناء أسرة واعية، وغرس قيم المحافظة على الموارد، وترشيد الاستهلاك، وتناولت مفهوم "إعادة الاستخدام" بوصفه الاستفادة من المادة أو المنتج أكثر من مرة دون تغيير هيئته الأصلية، كاستخدام العبوات الزجاجية لحفظ التوابل، مبينة فوائد هذه الممارسة في توفير المصروفات وتعزيز السلوك البيئي الإيجابي.

وشرحت الجلسة الفرق بين "إعادة الاستخدام" و"إعادة التدوير" القائمة على معالجة المواد المستعملة وتحويلها لمنتجات جديدة، كتحويل الإطارات إلى أرضيات مخصصة للخيول أو ألعاب الأطفال، مع إرساء القاعدة الذهبية: "نقلل الاستهلاك أولاً، ثم نعيد استخدام ما يمكن الاستفادة منه، ونعيد تدوير المواد عندما تنتهي إمكانية استخدامها".

واستعرضت الجلسة أمثلة متنوعة للمواد القابلة لإعادة الاستخدام، مثل أكياس التسوق، وزجاجات المياه، وعلب حفظ الطعام، والأقمشة، والملابس، والألعاب، والأثاث المنزلي.

وشددت الفعالية على ضرورة الوعي عند الشراء بطرح أسئلة حول الحاجة الفعلية للمنتج وإمكانية تكرار استخدامه، مع مراعاة محددات "الاستخدام الآمن" من خلال تنظيف المواد جيداً، وتجنب استخدام التالف منها، والامتناع التام عن استخدام عبوات المواد الكيميائية لحفظ الأطعمة أو المشروبات، والالتزام بتعليمات المصنّع.

واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أن ترسيخ ثقافة الاستدامة لا يتطلب قرارات كبرى بقدر ما يستلزم وعياً يومياً يبدأ من تفاصيل المنزل وتغيير أنماط الاستهلاك؛ مؤكدة أن تمكين المرأة في هذا المجال يُشكل الحجر الأساس للتحول نحو مجتمع أكثر وعياً ومسؤولية تجاه موارده البيئية.