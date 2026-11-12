بلدية دبي تفوز بجائزة تمكين الشباب الخليجية 2026

دبي في 12 نوفمبر /وام/حصدت بلدية دبي جائزة "المؤسسة الرائدة في تمكين الشباب" ضمن فئة القطاع العام والحكومي في الدورة الرابعة عشرة من قمة وجوائز الخليج للموارد البشرية /GCC GOV HR & Youth Summit & Awards 2026/ . و هذا الفوز الثاني على التوالي للبلدية في مجال تمكين الشباب ضمن هذه الجوائز .

وقال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي إن تمكين الشباب يمثل ركيزة أساسية لبناء مؤسسات حكومية قادرة على استشراف مستقبل التغيير وتبني الابتكار ويترجم نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإيمانه بالشباب الإماراتي وقدراتهم كونهم الثروة الأهم لدولة الإمارات ودبي وسر نهضتها وصُناع مستقبلها بما يمتلكونه من طاقات وأفكار وقدرة على الابتكار وإحداث التغيير ويترجم توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في دعم وتمكين الشباب واستثمار طاقاتهم وأفكارهم كأولوية في إعداد قيادات المستقبل وتطوير العمل الحكومي".

وأضاف معاليه أن بلدية دبي تحرص على توفير بيئة عمل تتيح للكوادر الشابة فرصاً حقيقية لطرح أفكارها والمشاركة في صنع القرار وتولي مسؤوليات أكبر في رسم مستقبل خدماتنا وعملياتنا فهدفنا أن يكون الشباب شركاء في تطوير مؤسساتنا وقيادة مساراتها المستقبلية. ويعكس هذا التكريم نهجنا في إعداد الكفاءات الشابة وتمكينها وتبرز التزامنا المتواصل في الاستثمار بقدراتها ودعم أفكارها والاستفادة من رؤاها في عمليات التخطيط والحوكمة وتقديم خدمات مبتكرة ومستدامة ومواكبة للمستقبل تدعم مسيرة التنمية في دبي وترتقي بجودة الحياة فيها".