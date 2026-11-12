«إن إم دي سي» تطرح 135 وظيفة في معرض «توظيف X زاهب»

أبوظبي في 12 نوفمبر /وام/ أعلنت مجموعة "إن إم دي سي"، المتخصصة في تقديم الحلول المتكاملة عبر قطاعات الخدمات البحرية والطاقة والإنشاءات والخدمات اللوجستية والهندسية، عن مشاركتها مجدداً بصفتها الراعي الذهبي للنسخة العشرين من معرض "توظيف X زاهب" 2026، وطرح " 135 شاغرا وظيفيا عبر مختلف وحدات أعمال الشركة .

وأكدت المجموعة أن بناء قاعدة قوية من الكفاءات الوطنية يظل أولوية استراتيجية قصوى، وأن مشاركتها في المعرض تجسد التزامها العميق بدعم مستهدفات التوطين في الدولة .

و قال الدكتور ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إن إم دي سي"، إن تمكين الكفاءات الإماراتية يمثل ركيزةً أساسية في استراتيجيتنا للنمو المستدام، وانعكاساً حقيقياً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومع مواصلتنا تنفيذ مشاريع كبرى ومعقدة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية البحرية، ندرك تماماً أن ثروتنا الحقيقية تكمن في كوادرنا البشرية، ولذلك نستثمر بشكل مباشر في إعداد الجيل القادم من الكوادر الوطنية القيادية والمواهب الشابة القادرة على دفع عجلة نمو قطاعنا والمساهمة الفاعلة في صياغة مستقبل الاقتصاد القائم على المعرفة في الدولة.

من جانبه، قال محمد القايدي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والثقافة المؤسسية في مجموعة "إن إم دي سي"، إن التوطين يمثل أولوية استراتيجية في صميم منظومة عملنا؛ فنحن ملتزمون بالمساهمة في النمو المستدام لاقتصاد المعرفة في الدولة، ويبدأ ذلك من تمكين الكفاءات المحلية وتزويدها بالأدوات والمقومات اللازمة للقيادة.

وأضاف: إن معرض "توظيف X زاهب" يوفر منصة مثالية للتواصل مع الكوادر الطموحة من أبناء وبنات الإمارات الذين يشاركوننا الرؤية في الابتكار والتميز.

وتستهدف المجموعة خلال المعرض استقطاب المرشحين للوظائف الفنية المتخصصة في العمليات البحرية ومواقع العمل وحقول الطاقة ومجالات الصحة والسلامة والبيئة، إلى جانب التخصصات الهندسية الرئيسية التي تشمل الهندسة الميكانيكية والمدنية والكهربائية والكيميائية.