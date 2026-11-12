السبت المحطة النهائية لمهرجان كلباء الرياضي

كلباء في 12 نوفمبر /وام/يقترب مهرجان كلباء الرياضي الأول من الوصول إلى محطة النهاية يوم السبت 14 نوفمبر الجاري بعد أن كان قد إنطلق تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي ، نائب حاكم الشارقة ، في السادس من هذا الشهر تحت شعار " عش المنافسة وإستمتع بالتجربة "

حضر منافسات اليوم السادس من الحدث كل من سعادة الدكتور عبد الله عبد الرحمن بن سلطان نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورافقه أعضاء مجلس الإدارة سعادة الدكتور سيف أحمد الزعابي رئيس اللجنة المنظمة وسعادة المهندس عادل صالح الحمادي وبحضور سعادة الدكتور راشد سعيد بن فريش الكندي رئيس مجلس إدارة نادي كلباء الرياضي الثقافي وسعادة فلاح الكعبي المدير التنفيذي لإتحاد الإمارات للإيرسويفت وعبد الرحمن الدرمكي مدير المهرجان وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة والضيوف ، حيث تم تكريم سعادة فلاح الكعبي تقديرا لتعاون الإتحاد في المهرجان عبر لعبة الإيرسويفت .

و في نتائج مباريات كرة القدم ولحساب المجموعة الثالثة تمكن فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة"ِA" من الفوز على فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة "B" بنتيجة 3/0 تبادلها عمر جمعة و عامر إبراهيم و سعود خليل ، وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة الرابعة حقق فريق الإتحاد الفوز على بلدية كلباء 3/2 وسجل للفائز كل من إبراهيم إسماعيل و يوسف محمد و ربيع علي وللخاسر طلال درويش وعبد العزيز بن إسماعيل .

و أقيمت مباراتان حيث نجح فريق البدوي الزحمي في الفوز على هيئة الشارقة للدفاع المدني بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين ، وفي المباراة الثانية حقق جمعية المعلمين الفوز على فريق البركان بثلاثة أشواط دون رد .

وإنطلقت يوم الأربعاء خمس مباريات في اليوم الأول لتصفيات المسابقة وشهدت تنافسا كبيرا بين الفرق المشاركة وتتواصل مباريات المسابقة حتى يوم الجمعة 13 نوفمبر الحالي ، وأقيمت عدد من الفعاليات المصاحبة للأطفال في الملاعب الجانبية والمسرح الرئيسي .

و تقام يوم الجمعة نهائيات عدد من الألعاب لتتويج الفائزين فيها .