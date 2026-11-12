إطلاق النسخة الثانية من مبادرة "الحي الإماراتي" في مطار دبي الدولي

دبي في 12 نوفمبر /وام/ أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب، بالتعاون مع مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد ومطارات دبي، النسخة الثانية من مبادرة "الحي الإماراتي" في مطار دبي الدولي بمشاركة عدد من العلامات التجارية الإماراتية الجديدة بهدف تمكين رواد الأعمال الشباب من الوصول إلى أسواق جديدة وتعزيز فرص نمو مشاريعهم وتوسيع حضورها على المستوى العالمي.

وتوفر المبادرة منصة تجارية تتيح لأصحاب المشاريع الوطنية عرض منتجاتهم أمام أكثر من مليون مسافر من مختلف أنحاء العالم بما يسهم في التعريف بالمنتجات الإماراتية وإبراز الهوية والثقافة الوطنية إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتعزيز تنافسية المشاريع الوطنية في الأسواق العالمية.

وقال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة "الحي الإماراتي" يعكس نجاح المبادرة وأثرها الإيجابي في دعم المواهب الوطنية والعلامات التجارية الإماراتية وإتاحة الفرصة أمامها للنمو والتوسع والوصول إلى أسواق عالمية جديدة.

وأضاف أن مطار دبي الدولي يتجاوز دوره بوصفه بوابة للسفر ليشكل منصة تعكس الهوية والثقافة الإماراتية، منوها بإن وجود المشاريع الوطنية فيه يمنحها فرصة لعرض منتجاتها أمام أكثر من مليون مسافر من مختلف الجنسيات بما يعزز انتشارها عالمياً ويجسد قيم دولة الإمارات القائمة على الطموح والابتكار والتميز والكفاءة والضيافة.

من جانبه أكد سعادة خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، أن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة "الحي الإماراتي" يأتي استكمالاً لنجاح الدفعة الأولى التي كشفت عن وجود منافسة متميزة بين عدد كبير من المشاريع الشبابية الوطنية، لافتا إلى أن بعض العلامات التجارية المشاركة نجحت في الوصول إلى أسواق خارج الدولة بما يعكس جودة المنتجات الإماراتية وقدرتها على المنافسة عالميا.

وأفاد النعيمي أن المبادرة تتيح للمسافرين من أنحاء العالم التعرف على المنتجات الإماراتية سواء التراثية أو الغذائية وغيرها وتمنح أصحاب المشاريع فرصة لإبراز منتجاتهم أمام جمهور عالمي وتعزيز مبيعاتهم والتوسع نحو أسواق جديدة، معربا عن تطلعه إلى استقطاب أعداد أكبر من المشاريع والعلامات التجارية الوطنية في الدفعات المقبلة.

من جهته ذكر خالد تركي، مدير المشاريع والتسويق في مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد، أن النسخة الثانية من "الحي الإماراتي" تأتي في إطار جهود المبادرة لدعم المشاريع الشبابية الوطنية من خلال توفير منصة تجارية في مطار دبي الدولي تتيح لها عرض منتجاتها والتواصل مع جمهور دولي واسع بما يعزز فرص انتشارها ووصولها إلى الأسواق العالمية.

وأوضح أن اختيار المشاريع المشاركة استند إلى مدى تعبير منتجاتها عن الهوية الوطنية والتراث الإماراتي إلى جانب مراعاة طبيعة المنتجات وملاءمتها للمسافرين بحيث تكون سهلة الحمل والاقتناء كهدايا وتذكارات تعرّف بثقافة الدولة وتقاليدها، مشيرا إلى أن مطار دبي الدولي يمثل وجهة إستراتيجية للوصول إلى ملايين المسافرين من أنحاء العالم.