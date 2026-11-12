تعاون بين كيوميولوسيتي وسيمنس للطاقة لتطوير حلول بالذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 12 نوفمبر/وام/ أعلنت "كيوميولوسيتي" Cumulocity، المنصة الرائدة في مجال إنترنت الأشياء الصناعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن إبرام مذكرة تفاهم مع شركة «سيمنس للطاقة» بهدف تطوير حلول رقمية متكاملة للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقع مذكرة التفاهم نصري ناصر الدين، المدير العام لشركة "كيوميولوسيتي" Cumulocity لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، و دينيس فولودر، نائب الرئيس لقطاع تحوّل الصناعة قسم الكهرباء و الآتمته و الرقمنة لمنطقة الشرق الأوسط و أفريقيا في شركة سيمنس للطاقة ، وذلك على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026».

وبموجب هذه المذكرة، ستوظّف الشركتان خبراتهما وإمكاناتهما المشتركة، من خلال الجمع بين منصة "كيوميولوسيتي" Cumulocity المتقدمة والقابلة للتوسع في مجال إنترنت الأشياء الصناعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وخبرات «سيمنس للطاقة» في الهندسة والتقنيات الصناعية والتشغيلية، بما في ذلك دمج تقنيات التشغيل وتطبيقاتها الرقمية. كما يهدف هذا التعاون إلى تمكين العملاء من ربط البيانات التشغيلية بسياقها الصناعي، واستخلاص رؤى قيّمة منها تساعدهم على اتخاذ قرارات تشغيلية أكثر دقة وفاعلية، والارتقاء بعملياتهم نحو مستويات أعلى من الذكاء والاستقلالية.

وسيوفر هذا التعاون فرصاً للمؤسسات الصناعية لتعزيز ربط الأصول، وإرساء أسس آمنة للبيانات المرتبطة بسياقها التشغيلي، وتحويل البيانات التشغيلية إلى رؤى قابلة للتطبيق، وتحسين عملية اتخاذ القرارات والأداء التشغيلي. كما سيبحث التعاون إمكانية ربط منصة «كيوميولوسي» Cumulocity لإنترنت الأشياء الصناعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بأنظمة «سيمنس للطاقة» الصناعية ومعداتها وأجهزة الاستشعار والتطبيقات الرقمية التابعة لها، بما يتيح لهذه الأنظمة العمل معاً وتبادل البيانات، إلى جانب ربطها بالأنظمة المستخدمة لدى طرف ثالث.

وتشمل المجالات الرئيسية التي سيركز عليها التعاون أداء الأصول وموثوقيتها، ومراقبة الأصول الموزعة، وإدارة الطاقة والانبعاثات، والتوائم الرقمية، والأمن السيبراني الصناعي.

وقال نصري ناصر الدين، المدير العام لشركة "كيوميولوسيتي" Cumulocity لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، «إن دور الذكاء الاصطناعي الصناعي يتخطى مجرد ربط المعدات ومراقبتها عبر لوحات التحكم، ليتيح تطوير عمليات صناعية قادرة على العمل باستقلالية أكبر. ومن خلال الجمع بين منصة «كيوميولوسي» Cumulocity الصناعية القابلة للتوسع والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقاعدة بياناتها التشغيلية الجاهزة لدعم تطبيقاته، وبين خبرات «سيمنس للطاقة» الواسعة في الصناعة والهندسة والتقنيات التشغيلية، نسعى إلى مساعدة عملائنا على تحويل البيانات إلى معلومات واضحة، والاستفادة من هذه المعلومات في اتخاذ قرارات وإجراءات موثوقة. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تحقيق نتائج عملية ملموسة اليوم، ووضع الأسس لعمليات صناعية أكثر استقلالية في المستقبل.»

وقال الدكتور زيد الورتاني، نائب الرئيس للخدمات الرقمية العالمية في شركة «سيمنس للطاقة»، «من خلال الجمع بين قدرات «كومولوسيتي» في مجال إنترنت الأشياء، وخبرات «سيمنس للطاقة» الواسعة في قطاع الطاقة، إلى جانب انتشار أصولها حول العالم، يمكننا تحويل البيانات الصناعية إلى قيمة حقيقية يستفيد منها العملاء. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تسريع التحول الرقمي على نطاق واسع، ومساعدة عملائنا على تشغيل أصولهم بمستويات أعلى من الذكاء والموثوقية والكفاءة.»

ستركّز الشراكة في مرحلتها الأولى على استكشاف فرص التعاون مع شركات النفط الوطنية، ومشغلي قطاع النفط والغاز، وشركات البتروكيماويات والصناعات التحويلية، إلى جانب مزوّدي الخدمات للمواقع الصناعية والمحطات والأصول الصناعية الموزعة.