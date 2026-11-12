مالية دبي تدشن "مسار"

دبي في 12 نوفمبر/ وام/ أطلقت مالية دبي منصة "مسار" النظام الرقمي المتقدم لمساعدة موظفي الدائرة على التعرّف إلى فرص التطور المهني المتاحة أمامهم والمهارات التي يحتاجون إلى اكتسابها استعدادًا لتولي مسؤوليات جديدة. ويدعم النظام قيادات الدائرة في اكتشاف المواهب وتطويرها وإعداد الصفّين الثاني والثالث من القيادات. وجرى التدشين في حفل للموظفين حضره معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام، وأعضاء فريق القيادة في الدائرة.

و قال آل صالح، إن إعداد قيادات المستقبل يبدأ بإتاحة الفرصة لموظفي اليوم كي يكتسبوا الخبرة ويتحمّلوا مسؤوليات جديدة، مشيرًا إلى أن لدى الدائرة كفاءات تتجاوز إمكاناتها حدود المهام التي تؤدّيها اليوم، وأن من مسؤولية القيادات اكتشاف هذه الإمكانات وتهيئة الفرص المناسبة لتطويرها.

وأضاف أن الاستثمار في أبناء الدائرة وبناتها يحفظ ما راكمته فرق العمل من معرفة وخبرة، ويسهم في إعداد جيل جديد من القيادات القادرة على تطوير منظومة المالية العامة في دبي.

من جانبها، أكدت هدى حمدان الشيخ، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية، أن التخطيط للتعاقب الوظيفي يبدأ قبل شغور المناصب، بالتعرّف إلى الموظفين القادرين على تولّي مسؤوليات أكبر، وتطوير قدراتهم في وقت مبكر. وأوضحت أن منصة "مسار" تمنح قيادات الدائرة رؤية أوضح للمواهب المتاحة والمهارات التي ستحتاج إليها فرق العمل مستقبلًا، ما يساعدها على إعداد الكفاءات لتلك الأدوار، ويضمن انتقال المعرفة والخبرة من جيل وظيفي إلى آخر. وقالت: "نجاح المشروع مسؤولية تتشاركها قطاعات الدائرة وإداراتها، ويظهر أثره حين يستعين به المدير في توجيه أعضاء فريقه نحو الفرص التي تناسب قدراتهم، ويعرِف الموظف بدوره ما الذي يحتاج إلى تعلّمه ليكون مستعدًا لهذه الفرص".

وأوضحت هدى ماجد العبار، مدير إدارة الموارد البشرية في مالية دبي، خلال عرض تعريفي قدّمته في حفل الإطلاق، أن المشروع جاء استجابةً لاستبيانات رأي الموظفين، أعربوا فيها عن رغبتهم في معرفة فرص النمو المتاحة لهم داخل الدائرة ومتطلبات الانتقال إلى أدوار جديدة، مشيرة إلى أن الدائرة أصبحت إحدى الجهات السبّاقة إلى تطبيق نظام رقمي متخصص في هذا المجال على مستوى حكومة دبي. وبيّنت أن النظام "مسار" يساعد كل موظف على الإجابة عن ثلاثة أسئلة تهمّه في مسيرته المهنية، وتدور حول "مكانه الراهن"، و"الفرص المتاحة أمامه"، و"المهارات التي يحتاج إلى تطويرها ليكون جاهزًا للخطوة المقبلة".