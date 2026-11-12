"جوجنهايم" تكرم محمد خليفة المبارك تقديراً لدوره البارز في النهوض بالفن والثقافة

أبوظبي في 12 نوفمبر /وام/ كرمت مؤسسة سولومون آر. جوجنهايم، معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، خلال حفلها السنوي لعام 2026، الذي أُقيم في نيويورك، تقديراً لدوره البارز في النهوض بالفن والثقافة، والشراكة الراسخة مع المؤسسة في تطوير متحف جوجنهايم أبوظبي، المرتقب افتتاحه في 11 ديسمبر 2026.

وأُقيم الحفل في البهو المستدير بمتحف جوجنهايم نيويورك، الذي صمّمه المعماري فرانك لويد رايت، تحت عنوان "تحت فتحة القبة: احتفاء بأصحاب الرؤى". وشهد الحدث كذلك تكريم الفنان أليكس كاتز، والاحتفاء بدور الفن المعاصر في تعزيز التبادل الثقافي.

وتضمّن برنامج الحفل فقرة استحضرت إرث المعماري الراحل فرانك جيري، وإسهاماته البارزة، لا سيما تصميم متحف جوجنهايم أبوظبي، واختُتم الحفل بعرض موسيقي مباشر قدّمته المغنية والكاتبة ومؤدية العروض الحية الشهيرة جانيل موناي.

وقال معالي محمد خليفة المبارك: "يشرفني أن أنال هذا التكريم من مؤسسة جوجنهايم، الذي يجسد إيماننا المشترك بدور الفن في تشكيل الوعي، ودوره في توسيع آفاق الفكر، وتعميق التفاهم، ومد جسور التواصل بين الثقافات والشعوب".

وأضاف :"في أبوظبي، حرصنا على إنشاء مؤسسات ثقافية رائدة تستمد قوتها من هويتنا، وتنفتح بثقة على العالم، ويمتد أثرها للأجيال القادمة. ويعكس متحف جوجنهايم أبوظبي هذا الطموح، ويؤكد التزامنا بأن تشكل الثقافة قوةً للتواصل والحوار والإبداع، وأن نوفر فضاءات تجمع الفنانين والجمهور من مختلف الخلفيات، بما يفتح آفاقًا للتبادل الفكري والإبداعي".

واستضاف الحفل عددا من كبار مسؤولي مؤسسة ومتحف جوجنهايم، من بينهم مارييت فيسترمان ، المديرة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة سولومون آر جوجنهايم، وجيه توميلسون هيل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة سولومون آر. جوجنهايم، وويندي فيشر، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة سولومون آر جوجنهايم، وميليسا تشيو، مديرة متحف جوجنهايم نيويورك، إلى جانب نخبة من الفنانين ورعاة الفنون وقادة المؤسسات الثقافية من مختلف أنحاء العالم.

ويأتي هذا التكريم في وقت تواصل فيه أبوظبي تطوير المشهد الثقافي، حيث تحتضن المنطقة الثقافية في السعديات صروحاً ثقافيةً تجمع بين الفنون، والتاريخ، والعلوم، والتراث. وإلى جانب متحف زايد الوطني، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، ومتحف اللوفر أبوظبي، سيشكل متحف جوجنهايم أبوظبي إضافة نوعية تعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للإنتاج الثقافي والإبداعي، ومنصة رائدة لإعادة تشكيل الحوار عن الفن الحديث والمعاصر على المستوى الدولي.

ويمتد متحف جوجنهايم أبوظبي على مساحة داخلية تبلغ 11 ألفا و600 متر مربع، وهو من تصميم المعماري العالمي الراحل، فرانك جيري، ويضم روائع الفن الحديث والمعاصر في 28 قاعة عرض، إضافةً إلى مساحة خارجية مخصصة للمعارض تبلغ 23 ألف متر مربع.