هيئة الفجيرة وجمعية المكتبات توقعان مذكرة لدعم القراءة

الفجيرة في 12 نوفمبر/وام/ وقّعت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام وجمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات وضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب في مركزإكسبو بالشارقة ، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في تطوير قطاع المكتبات، ودعم المبادرات القرائية، والارتقاء بالخدمات الثقافية والمعرفية في إمارة الفجيرة، بما يسهم في نشر المعرفة وترسيخ ثقافة القراءة في المجتمع.

وقّع المذكرة سعادة ناصر محمد اليماحي، المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وسعادة فهد علي المعمري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، وذلك في إمارة الفجيرة.

وتشمل المذكرة تعزيز التعاون المشترك في المجالات الثقافية والمعرفية والإعلامية، وتبادل الخبرات وتنفيذ المبادرات والبرامج المشتركة، بما يسهم في دعم المكتبات ونشر ثقافة القراءة، وتطوير العمل المعرفي في الإمارة، وفق خطة تنفيذية تضمن تحقيق الأهداف المرجوة. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام على تعزيز الشراكات المؤسسية، وتوسيع نطاق المبادرات الثقافية والمعرفية، ودعم بيئة محفزة على القراءة والتعلم المستمر، بما يعزز مكانة إمارة الفجيرة مركزاً فاعلاً للحراك الثقافي والمعرفي.