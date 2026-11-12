نائب حاكم أم القيوين يفتتح مهرجان "من ميراث الأجداد"

أم القيوين في 12 نوفمبر / وام /أكد سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، أن صون الموروث الإماراتي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمؤسسات الثقافية والمجتمع، مشيراً إلى أن استمراره يرتبط بنقل معارف الآباء والأجداد ومهاراتهم إلى الأجيال الجديدة، وتعريفها بالقيم التي قامت عليها حياتهم، وفي مقدمتها العمل والتعاون والإتقان.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان «من ميراث الأجداد»، الذي تنظمه جمعية الفنون الشعبية والمسرح بأم القيوين في واجهة الخور المائية، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين.

حضر الافتتاح إلى جانب سموه- الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين، و الشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا. رئيس مكتب حاكم أم القيوين، إلى جانب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ومدراء المؤسسات الحكومية في الأمارة، وجمع من الجمهور والمهتمين بالمجال التراثي والبحري.

وبدأ برنامج الافتتاح بعرض لفن العيالة قدم فيها أعضاء جمعية أم القيوين للفنون الشعبية وصلة من الأهازيج التراثيية الترحيبية ، ثم قام سمو نائب حاكم أم القيوين والحضور بجولة تفقدية في المعرض التراثي، الذي ضم متحف تراثي يُعرف زواره بجوانب من الحياة اليومية ببيئاتها المنوعة قديماً ، إلى جانب تفقد سموه أركان الحرف التقليدية الرجالية والنسائية، وما تعرضه من أدوات وأساليب للعمل اليدوي.

و عزف السلام الوطني، وألقى سعيد سليمان المعمري عضو جمعية الفنون الشعبية والمسرح بأم القيوين كلمة أكد فيها أن المهرجان يستحضر جانباً من تاريخ أم القيوين البحري، ويهدف إلى صون الموروث الإماراتي وتعزيز الهوية الوطنية، من خلال تعريف الأجيال الجديدة بالعادات والقيم التي شكلت حياة الآباء والأجداد، وما حفظته الذاكرة الشعبية من حكايات الكفاح والعمل والعطاء.

وقال المعمري إن جهود صون التراث الوطني تستند إلى النهج الذي أرساه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، مثمّنا رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، للمهرجان، وافتتاح نائب حاكم أم القيوين فعالياته و إسهامات الجهات الداعمة والفرق التراثية والمتطوعين في تنظيمه.

وشمل برنامج المهرجان تقديم أوبريت تراثي بعنوان " ركب الهيام " قدم لوحات فنية عرضت جوانب من الموروث الإماراتي مستحضر حياة الآباء والأجداد، وما ارتبط بها من عادات وتقاليد وقيم، إلى جانب عرض لفن «الآهال» قدمتها جمعية بن ماجد للفنون الشعبية وهو احد الفنون الأدائية التقليدية والجماعية التراثية في دولة الإمارات.

وانطلق ضمن فعاليات اليوم الأول من المهرجان سباق التجديف بالقوارب التقليدية في واجهة الخور المائية بأم القيوين، بمشاركة سبعة قوارب، ضم طاقم كل منها عشرة مجدفين من أبناء الإمارات، واختُتم السباق بتكريم الفائزين والشركاء.

وعقب التكريم، تفقد سمو الشيخ أحمد بن سعود المعلا والحضور معرض الأسر المنتجة، الذي أُقيم ضمن فعاليات المهرجان بمشاركة 35 مشاركاً، واطلع على مجموعة متنوعة من المنتجات التي عكست مهارات الأسر وخبراتها في إعدادها، وإتاحة فرصة تسويق منتجاتهم مباشرة للجمهور.

وفي ختام فعاليات اليوم الأول، أشاد سمو نائب حاكم أم القيوين بجهود جمعية الفنون الشعبية والمسرح بأم القيوين وشركائها في تنظيم المهرجان، مثمناً دورهم في الحفاظ على الموروث المحلي ونقل معارفه ومهاراته إلى الأجيال الجديدة، وأشار سموه إلى أن إقامة سباق التجديف التقليدي في واجهة الخور تستحضر جانباً من تاريخ الإمارة البحري في المكان الذي ارتبط به، فيما تتيح عروض الحرف والفنون الشعبية للزوار التعرّف إلى عادات أهل الإمارة ومهاراتهم. وثمّن سموه إسهام الأسر المنتجة والحرفيين في إثراء فعاليات المهرجان، مؤكداً أهمية ما يوفره لهم من فرص لعرض منتجاتهم وتسويقها والتعريف بخبراتهم.

ويستمر المهرجان حتى 15 نوفمبر الجاري، وتتواصل خلاله عروض الفنون والحرف الشعبية والرياضات البحرية، إلى جانب ورش عمل ومسابقات ثقافية تعرّف الزوار بجوانب من حياة الآباء والأجداد في أم القيوين.

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