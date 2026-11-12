"دبي للثقافة" تثري النسخة الـ22 من "ليالي الفن" بتجارب إبداعية مستوحاة من التراث الإماراتي

دبي في 12 نوفمبر /وام/ تشارك هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، شريكاً إستراتيجياً في النسخة الـ22 من "ليالي الفن"، التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري في "جيت فيلج"، ببرنامج متنوع يضم أعمالاً فنية تفاعلية وتجارب بصرية وورشاً إبداعية وجلسات حوارية، بهدف دعم المواهب الفنية وتعزيز تفاعل الجمهور مع الفنون والتراث الإماراتي بأساليب معاصرة.

وتأتي مشاركة الهيئة في إطار جهودها الرامية إلى تمكين القطاع الثقافي والفني، وإتاحة مساحات جديدة أمام الفنانين والمبدعين لعرض أعمالهم وتبادل الخبرات، بما يسهم في إثراء الحراك الثقافي المحلي، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة والإبداع ومحركاً للاقتصاد الإبداعي.

وتقدم "دبي للثقافة"، بالتعاون مع استوديو "سيدز للإبداع"، ثلاثة أعمال فنية تفاعلية تستلهم عناصرها من الذاكرة المحلية والهوية الإماراتية، تشمل "ربابة الرويّة"، الذي يحول أنغام الربابة إلى تكوينات بصرية تتشكل مع حركة الزوار، و"دبي بضوء الفنار"، الذي يأخذ الجمهور في رحلة لاستكشاف حكايات المدينة ومعالمها باستخدام ضوء الفنار التقليدي، إلى جانب "مجلس الضوء"، الذي يستحضر أجواء البيئة الإماراتية من خلال مشاهد ضوئية تفاعلية تبرز جماليات النخيل والزخارف المحلية.

وبالتزامن مع استضافة دبي النسخة الـ31 من المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة "إيسيا 2026"، تنظم الهيئة جلسة حوارية بعنوان "إيسيا 2026 في دبي"، بمشاركة الدكتورة جانيت بيلوتو، المديرة التنفيذية والإستراتيجية للمؤتمر وعميدة كلية الفنون والصناعات الإبداعية في جامعة زايد، إلى جانب أعضاء فريق القيمين الفنيين للمؤتمر، وهم جلال لقمان، وآنا سيمان، وندى الطاهر، وجوزيبي موسكاتيلو، وناصر عبدالله، وسابرينا غيشيتولي.

وتتناول الجلسة، التي تديرها القيمة الفنية إسراء أوزكان، رحلة استضافة دبي لهذا الحدث الدولي، ودوره في تعزيز التواصل بين الفنانين والباحثين والمجتمعات الإبداعية المحلية والعالمية، إضافة إلى استعراض أبرز محاور برنامجه الأكاديمي والفني، والفرص التي يتيحها للتعاون والتجريب عند تقاطع الفنون والعلوم والتكنولوجيا.

ويتضمن برنامج مشاركة الهيئة سلسلة من ورش العمل الفنية، تشمل ورشة "حقائب قماشية بالفن التجريدي"، المستوحاة من أعمال الفنانين بيت موندريان وألكسندر كالدر، وورشة "الخط العربي بالمخمل"، التي تستكشف جماليات الحروف العربية باستخدام مسحوق المخمل الملون، إلى جانب ورشة "الطباعة الفنية التجريدية"، التي تتيح للمشاركين ابتكار تكوينات بصرية باستخدام الأشكال والأنماط والأختام اليدوية.

وأكدت شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في "دبي للثقافة"، أن "ليالي الفن" تمثل منصة مهمة لإبراز حيوية المشهد الفني في دبي، وتعزيز حضور الفنون في الحياة المجتمعية، من خلال توفير مساحات للحوار والاكتشاف والتفاعل المباشر مع مختلف أشكال التعبير الإبداعي.

وقالت إن مشاركة الهيئة في الحدث تعكس حرصها على الاستثمار في المواهب والطاقات الإبداعية، وتمكين الفنانين من تطوير مهاراتهم وتوسيع شبكات علاقاتهم المهنية، مشيرة إلى أهمية الشراكات الإستراتيجية في تحفيز الابتكار، وفتح آفاق جديدة للإنتاج الفني وتبادل الخبرات، بما يدعم نمو الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي واستدامتها.

وأضافت أن تقريب الفنون من الجمهور وتشجيع مختلف فئات المجتمع على التفاعل معها يسهمان في تعزيز جودة الحياة، وترسيخ دور الثقافة والإبداع في التنمية المجتمعية.