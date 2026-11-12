"الإمارات للتنمية الاجتماعية" تنظم "مختبر الابتكار الحكومي"

رأس الخيمة في 12 نوفمبر / وام / نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في مقرها برأس الخيمة، بالتزامن مع شهر الإمارات للابتكار، "مختبر الابتكار الحكومي" قدمه يوسف أحمد المناعي مدير المشاريع والتطوير في جامعة روتشستر للتكنولوجيا دبي, بمشاركة ممثلين عن 10 جهات حكومية ومجتمعية وخاصة في الإمارة.وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير حلول مبتكرة للتحديات المشتركة، وترسيخ ثقافة الابتكار بوصفها ممارسة مؤسسية مستدامة تسهم في رفع كفاءة العمل وتحسين جودة الخدمات.

وأكد خلف سالم بن عنبر مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن الابتكار أصبح ضرورة مؤسسية لتعزيز كفاءة العمل وتطوير الخدمات ومواكبة المتغيرات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة أرست نموذجاً متقدماً يقوم على استشراف المستقبل وتشجيع الأفكار النوعية وتوظيف الطاقات الوطنية في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التنموية.

وأضاف أن المخرجات التي أسفر عنها المختبر، وما تضمنته الورقة البيضاء من توصيات وخارطة طريق مقترحة، توفر أساساً معرفياً يمكن للجهات المعنية الاستفادة منه في دراسة فرص التطوير وتعزيز التنسيق المؤسسي، مؤكداً أن القيمة الحقيقية لهذه المخرجات تكمن في قدرتها على فتح آفاق جديدة للتعاون وتحفيز المبادرات المشتركة.