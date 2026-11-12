المصري عبد الحميد يتوجً بذهبية «عالمية أبوظبي للجوجيتسو»

أبوظبي في 12 نوفمبر /وام/ يجسد اللاعب المصري عبد الحميد دغينو (11 عاماً) قصة إصرار ملهمة في النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، المقامة حالياً في «مبادلة أرينا»، بعدما توج بالميدالية الذهبية لفئة البراعم (الحزام الرمادي - وزن 34 كجم)، مواصلاً مسيرة بدأها بدعم من والده الراحل، الذي كان أول من شجعه على ممارسة اللعبة.

ويمثل عبد الحميد نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ونجح، رغم صغر سنه، في تحقيق 57 انتصاراً خلال مسيرته الرياضية، في إنجاز يعكس موهبته والتزامه بالتدريبات، ويؤكد تطوره المستمر على بساط الجوجيتسو.

وبدأ اللاعب مشواره في اللعبة بدعم وتشجيع من والده، قبل وفاته في أغسطس 2021، ليواصل بعدها مسيرته الرياضية مدفوعاً برغبته في تحقيق الإنجازات وإهدائها إلى روح والده، وفاءً للحلم الذي جمعهما.

ويتدرب عبد الحميد تحت إشراف المدرب الإماراتي إبراهيم الحوسني، وشارك في العديد من البطولات، من أبرزها بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، التي وصفها بأنها الأفضل في مسيرته، وقال: «كانت أفضل بطولة قدمت فيها أداءً مميزاً».

وأكد اللاعب أن ما حققه من نتائج جاء ثمرة العمل المتواصل والدعم الذي تلقاه من مدربيه، والاصرار على تحقيق حلم والده وقال: «بذلت جهداً كبيراً لتحقيق هذه الانتصارات، وحظيت بمساعدة المدربين، لذلك أشكرهم وأشكر كل من شجعني ودعمني».

وأضاف: «أريد الفوز بجميع البطولات من أجل إهدائها إلى روح والدي».