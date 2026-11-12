مؤتمر مكافحة المخدرات بالقمة الشرطية العالمية يستعرض التحديات وسبل المواجهة

دبي في 12 نوفمبر /وام/ أعلن الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، والقيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع القمة الشرطية العالمية، تفاصيل مؤتمر مكافحة المخدرات، المقرر عقده يوم 17 نوفمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، ضمن فعاليات القمة التي تقام خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور فهد عبدالله هيكل، المتحدث الرسمي باسم الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، والعميد أحمد السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، والدكتور عبدالله الخياط، مستشار الجهاز، والدكتور محمد جمال التميمي، رئيس إدارة البرامج في القمة الشرطية العالمية.

ويناقش المؤتمر، قضايا المخدرات من جوانبها الأمنية والوقائية والعلاجية والصحية والتشريعية، بمشاركة خبراء ومتخصصين وباحثين من جهات دولية وإقليمية، من بينها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووكالة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي.

وقال فهد عبدالله هيكل، إن مشاركة الجهاز في المؤتمر تأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز، وتعزيزاً للحضور المؤسسي في المحافل الدولية المتخصصة، انطلاقاً من أهمية الشراكات الدولية وتبادل الخبرات في مواجهة آفة المخدرات العابرة للحدود.

وأشار إلى أن اختصاصات الجهاز تشمل إعداد السياسات والتشريعات المتعلقة بالمخدرات، وملاحقة شبكات التهريب والترويج، ومتابعة علاج المتعاطين وتأهيلهم، والرقابة على السلائف الكيميائية، وتعزيز التعاون مع الدول والمنظمات الدولية.

وثمّن الشراكة مع القيادة العامة لشرطة دبي، مؤكداً أهمية تكامل الجهود المؤسسية لحماية المجتمع، كما أشاد بدور وسائل الإعلام في دعم جهود التوعية وإيصال الرسائل الوقائية إلى أفراد المجتمع.

من جانبه، استعرض العميد أحمد السويدي، محاور المؤتمر الخمسة، التي تشمل حجم وانتشار مشكلة المخدرات عالمياً، والعلاج والتأهيل والاتجاهات الدولية في هذا المجال، والتعاون الدولي لتفكيك شبكات الاتجار العابرة للحدود، والتأثيرات الصحية للمخدرات، ودور الذكاء الاصطناعي في مكافحة الشبكات الإجرامية.

وأوضح أن المحور الدولي يستعرض، بمشاركة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أحدث التقارير والإحصاءات المتعلقة بمعدلات التعاطي عالمياً، فيما يناقش محور العلاج والتأهيل التحولات في السياسات المتبعة في التعامل مع قضايا التعاطي، والاتجاه نحو البرامج العلاجية.

ويتناول محور التعاون الدولي سبل ملاحقة شبكات الاتجار بالمخدرات عبر الحدود، من دول المنشأ إلى دول المقصد، فيما يستعرض المحور الصحي، بمشاركة خبراء من وكالة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي، التأثيرات النفسية والبدنية للمخدرات، ويبحث المحور الخامس توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في مواجهة الشبكات الإجرامية.

وكشف العميد أحمد السويدي أن جائزة التميز في مجال المخدرات، التي أطلقتها القمة الشرطية العالمية للمؤسسات المتخصصة والباحثين والفئات المعنية، تلقت أكثر من 39 مشاركة من مختلف دول العالم، توزعت على مجالات العمل الميداني والمعلوماتي، والرقابة على السلائف الكيميائية، والعلاج والتأهيل، والتوعية والوقاية، على أن يُعلن عن الفائزين خلال أعمال القمة.

من جانبه، قال الدكتور عبدالله الخياط، إن شبكات ترويج المخدرات والاتجار بها باتت توظف الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات المشفرة ووسائل الدفع الإلكتروني للوصول إلى الشباب، إلى جانب ظهور مؤثرات عقلية مصنّعة تُطرح بأشكال مضللة تخفي مخاطرها.

وأكد أن الوقاية تمثل خط المواجهة الأول، وتتطلب تعزيز الوعي الرقمي لدى النشء والشباب، وتمكين الأسر من متابعة أبنائها والتواصل معهم، وإدماج البرامج الوقائية في المؤسسات التعليمية والرياضية والمجتمعية، إلى جانب تشجيع الإبلاغ المبكر وتوظيف التقنيات الحديثة وتحليل البيانات لرصد أساليب الترويج المستجدة.

بدوره، أكد الدكتور محمد جمال التميمي، أن شبكات المخدرات لا تعترف بالحدود، ما يستدعي تكاتف الجهود الدولية لمواجهتها، مشيراً إلى أن المؤتمر يجمع الجهات الأمنية والصحية والتشريعية والأكاديمية والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون وتحويل النقاشات إلى شراكات عملية.

وأشاد بالتعاون مع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات والإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، لافتاً إلى أن جائزة التميز في مجال المخدرات تلقت أكثر من 39 مشاركة من مختلف دول العالم، بما يعكس الاهتمام الدولي بهذا الملف.