مؤتمر "مرصد تريندز" السنوي الأول يؤكد أهمية مواكبة التحولات المجتمعية

أبوظبي في 12 نوفمبر/ وام/ أكد مسؤولون وأكاديميون أهمية تعزيز تماسك الأسرة الإماراتية وتمكينها من مواكبة التحولات المجتمعية والتكنولوجية، من خلال تطوير البرامج والخدمات الأسرية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الاجتماعية والأكاديمية والبحثية، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يدعم استقرار الأسرة ويحافظ على قيمها وهويتها.

جاء ذلك في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مؤتمر “مرصد تريندز” السنوي الأول، الذي عُقد تحت عنوان "الأسرة في قلب التحولات المجتمعية"، انسجاماً مع عام 2026 "عام الأسرة".

وأكد سلطان العلي، مدير عام مرصد تريندز لدراسة التطورات والتغيرات الاجتماعية، أن المؤتمر يمثل منصة لتعزيز التعاون بين القطاع الاجتماعي والمؤسسات الأكاديمية ومراكز الأبحاث، بهدف دراسة التحولات التي تشهدها الأسرة الإماراتية وفق منهجيات علمية تستند إلى البيانات والدراسات الواقعية.

وأوضح أن المؤتمر ناقش من خلال أربع جلسات رئيسية قضايا تكوين الأسرة والتحولات في بنيتها، بما في ذلك انخفاض معدلات الزواج والإنجاب، وتحقيق التوازن بين الرعاية الأسرية والعمل، إلى جانب الصحة النفسية والتعليم، مشيراً إلى أن اختيار هذه المحاور جاء بناءً على متابعة المرصد للبيانات والدراسات المتعلقة بالتغيرات الاجتماعية.

وأضاف أن المؤتمر شهد مشاركة نحو 10 شركاء استراتيجيين من المؤسسات الأكاديمية والبحثية، من بينها جامعة السوربون وجامعة الشارقة، إلى جانب جهات إعلامية داعمة، بهدف تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات في دراسة الظواهر الاجتماعية والخروج بتوصيات ومقترحات تشريعية مناسبة.

وأكد تطلع المرصد إلى تنظيم النسخة الثانية من المؤتمر خلال عام 2027.

من جانبه، أكد عبد الله الكندي، نائب مدير عام مرصد تريندز، أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة للحصول على المعلومات والنصائح، وليس لاتخاذ القرارات نيابة عن الإنسان، مشدداً على أن الإنسان هو صاحب القرار في حياته اليومية.

وأوضح أن المؤتمر جاء تزامناً مع عام الأسرة، مشيراً إلى أن المعرض المصاحب شهد إطلاق كتابين، تناول أحدهما كيف أصبح الذكاء الاصطناعي شريكاً في الحياة اليومية، وأهمية استخدامه أداة مساعدة وليس متخذاً للقرار.

وأضاف أن الكتاب يشجع الأفراد على استخدام الذكاء الاصطناعي للحصول على المعلومات وبعض النصائح، مع التأكيد على عدم الاعتماد عليه في اتخاذ القرارات، وأن يظل الإنسان هو صاحب القرار.

وأشار إلى أن المعرض المصاحب شهد أيضاً إطلاق عدد من الدراسات التي تناولت التعليم والصحة النفسية والترابط الأسري.

من جهته، أكد الدكتور رضوان نايف عميد كلية الدراسات العليا بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أن الأسرة تمثل عماد المجتمعات وأساس بقائها واستمرارها وفاعليتها، مشيراً إلى أن الحفاظ على دورها يتطلب جهوداً متواصلة تجمع بين المحافظة على القيم الأصيلة والتجديد لمواكبة التحولات العالمية وتأثيراتها في المجتمعات.

وأوضح أن المؤتمر تناول قضايا مهمة تتعلق بالتحولات الاجتماعية وجهود دولة الإمارات للحفاظ على تماسك الأسرة وتعزيز وظائفها التربوية والقيمية، مشيداً بالمداخلات التي قدمها الوزراء وكبار المسؤولين المشاركون، وفي مقدمتهم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان.

وأضاف أن جلسات المؤتمر أسهمت في تعزيز الوعي بالقضايا المتخصصة المرتبطة بالتطورات التقنية، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، وسبل الاستفادة من إمكاناته مع تجنب آثاره السلبية على الأسرة والمجتمع.

وأكدت وفاء محمد آل علي، مديرة دائرة تنمية الأسرة في مؤسسة التنمية أن مشاركة المؤسسة في جلسة "تكوين الأسرة والتحولات في بنيتها" ركزت على أهمية الانتقال بالأسرة من الرعاية إلى التمكين، سواء على مستوى الأفراد أو المجتمع أو المؤسسات، بما يعزز دورها شريكاً فاعلاً في التنمية وصناعة المستقبل للأجيال القادمة.

وأوضحت أن المؤسسة تعتمد في تصميم خدماتها وبرامجها على الاحتياجات الفعلية لأفراد المجتمع، وفق المراحل المختلفة لتكوين الأسرة، بدءاً من مرحلة ما قبل الزواج، مروراً بالعلاقات الزوجية ووجود الأبناء، وصولاً إلى العلاقات بين الأجيال.

وأشارت إلى أن خدمات المؤسسة تواكب التحول الرقمي وتغير أنماط الحياة، ولا تقتصر على التوعية، بل تستهدف تحويل المعرفة إلى مهارات عملية وسلوكيات تمارس في الحياة اليومية، مع قياس أثر البرامج والخدمات باستخدام أدوات ومنهجيات علمية، بما يسهم في تعزيز استقرار الأسرة وتماسكها والحفاظ على هويتها وأصالتها.