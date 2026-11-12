محامي العدل الأوروبي يؤيد غرامة 1.49 مليار يورو على غوغل

بروكسل في 12 نوفمبر/ وام / أيد المحامي العام لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي موقف المفوضية الأوروبية بشأن الغرامة المفروضة على عملاق التكنولوجيا الأميركي «غوغل» والبالغة 1.49 مليار يورو (نحو 1.7 مليار دولار)، بسبب ما اعتبره "ممارسات منافية للمنافسة في مجال الإعلانات عبر الإنترنت".

وتعود القضية إلى سبع سنوات، حين فرض الاتحاد الأوروبي الغرامة على غوغل، قبل أن تلغي المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي القرار في عام 2024.

ودفعت هذه الخطوة المفوضية الأوروبية إلى استئناف الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية، التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها.

ويشكل موقف المحامي العام تطوراً سلبياً بالنسبة إلى غوغل، في انتظار القرار النهائي للمحكمة بشأن القضية.

برو/زي/ وام