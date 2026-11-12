مؤتمر في دبي يستعرض التجارب الحكومية في الإمارات وروسيا وتوظيف التكنولوجيا في تطوير الخدمات

دبي في 12 نوفمبر /وام/ نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالتعاون مع الأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة، اليوم، مؤتمر "مستقبل الإدارة الحكومية في ضوء التحولات العالمية"، وذلك بالتزامن مع مرور 55 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية.

وشهد المؤتمر الذي عقد في متحف المستقبل بدبي، عبدالله الفلاسي، رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية، وأليكسي كوميساروف، رئيس الأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة، والدكتور هزاع خلفان النعيمي، مساعد الأمين العام لقطاع التميز والخدمات الحكومية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسميرة محمد الرئيس، عضو مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتورة ليلى فريدون، الرئيس التنفيذي في أكاديمية الاقتصاد الجديد، إلى جانب نخبة من المسؤولين الحكوميين والخبراء والأكاديميين من البلدين.

وناقش المؤتمر التحولات العالمية في الإدارة العامة والابتكار الحكومي والتحول الرقمي والسياسات الاقتصادية، واستعرض التجارب الحكومية في دولة الإمارات وروسيا وسبل توظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير الخدمات ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية وتعزيز التعاون المؤسسي والمعرفي.

وتناولت المناقشات دور الذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات في تحديث العمل الحكومي وتطوير الممارسات المؤسسية وصناعة السياسات العامة، إلى جانب آفاق التنويع الاقتصادي والنمو المستدام، وأهمية تبادل الخبرات وتطوير الحلول العملية لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة.

وأكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن استضافة المؤتمر تمثل فرصة لتعزيز الحوار حول مستقبل الإدارة العامة والاستفادة من التجارب الحكومية المتنوعة في تطوير السياسات ورفع كفاءة المؤسسات، إلى جانب بناء القدرات القيادية وتبادل الحلول العملية التي تسهم في مواكبة التغيرات المتسارعة وتلبية متطلبات الحكومات المستقبلية.

وقال إن مرور 55 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية يعكس أهمية مواصلة تطوير مجالات التعاون المؤسسي والمعرفي، وتوسيع آفاق الشراكة في الحوكمة والإدارة العامة والبحث العلمي والتطوير التنفيذي، بما يعزز تبادل الخبرات ويدعم بناء شراكات مستدامة تستجيب لأولويات التنمية في البلدين.

وسلط المؤتمر الضوء على أهمية الشراكات الأكاديمية والحكومية في تطوير منظومات العمل الحكومي وتعزيز الابتكار المؤسسي، وإتاحة المجال أمام المسؤولين والخبراء والأكاديميين لمناقشة التحديات المشتركة واستعراض الممارسات الحكومية والحلول القابلة للتطبيق، بما يسهم في بناء منظومات عمل أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على الاستجابة للمتغيرات المستقبلية.

ويمتد التعاون بين كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والأكاديمية الرئاسية الروسية، إلى مجالات تطوير المعرفة وتبادل الخبرات في الإدارة العامة، من خلال برامج التطوير التنفيذي والتعليم القيادي والبحث التطبيقي، بما يتيح الاستفادة المتبادلة من التجارب الحكومية وتطوير الممارسات المؤسسية في القيادة والإصلاح الإداري والتحول الرقمي وصناعة السياسات.

وفي إطار هذا التعاون، تستضيف الكلية برنامجاً تدريبياً لمدة أسبوع للقيادات الحكومية الروسية، بهدف تعريفهم بتجربة دبي في الإدارة الحكومية، والاطلاع على الممارسات المتبعة في تطوير الخدمات والسياسات ورفع كفاءة المؤسسات.

ويوفر البرنامج للمشاركين فرصة للتعرف إلى التجارب العملية وتبادل المعرفة والخبرات، بما يعزز التعاون المؤسسي ويدعم تطوير مبادرات مشتركة في مجال الإدارة العامة.

وتواصل كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية دورها مؤسسة متخصصة في السياسات العامة والابتكار الحكومي والحوكمة، من خلال برامج الدراسات العليا والتعليم التنفيذي والبحوث التطبيقية الهادفة إلى تطوير القدرات الحكومية وتأهيل الكفاءات الوطنية، بما يسهم في تمكين قادة المستقبل وصناع السياسات ومتخذي القرار، وتعزيز جاهزيتهم لقيادة التحولات المستقبلية وتطوير منظومات عمل حكومية أكثر كفاءة وابتكاراً واستدامة.