15 مبادرة أهلية أوروبية تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

بروكسل في 12 نوفمبر/وام/ تسلّمت المفوضية الأوروبية مبادرة "مواطنين أوروبيين" تطالب بالتعليق الكامل لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بعد نجاحها في جمع أكثر من 1.11 مليون توقيع مصدّق، واستيفاء شروط الدعم المطلوبة في 12 دولة عضواً.

وقالت المفوضية، في بيان، إن المبادرة، التي تحمل عنوان «المطالبة بالتعليق الكامل لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان»، استوفت المتطلبات القانونية للمبادرات الأوروبية للمواطنين، لتصبح المبادرة الخامسة عشرة التي تنتقل إلى مرحلة الفحص الرسمي.

وأوضحت المفوضية أن أمامها مهلة حتى 12 مايو 2027 لإصدار ردها الرسمي.

ومن المقرر أن ينظم البرلمان الأوروبي جلسة استماع علنية بشأن المبادرة.

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