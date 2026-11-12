اتحاد القوس والسهم يطلق دوري الإمارات لاكتشاف المواهب

الشارقة في 12 نوفمبر /وام/ أعلن اتحاد الإمارات للقوس والسهم، اعتماد منافسات المرحلة الأولى من دوري الإمارات لاكتشاف المواهب 2026-2027، التي تنطلق بعد غد السبت، على ملاعب نادي شرطة الشارقة، بمشاركة 96 لاعباً ولاعبة ضمن الفئات العمرية تحت 8 و10 و12 و15 عاماً.

وأوضح الاتحاد، في بيان اليوم، أن البطولة تجمع اللاعبين واللاعبات في أجواء تنافسية تسهم في إبراز مواهبهم وصقل مهاراتهم واكتساب الخبرات، وتشمل منافسات الفردي والفرق لفئتي تحت 12 و15 عاماً، إلى جانب منافسات الفردي لفئتي تحت 8 و10 أعوام.

وفي سياق متصل، أشاد مجلس إدارة الاتحاد بالنتائج التي حققها لاعبا منتخب الإمارات خليفة الكعبي، وهدى آل علي، في دورة الألعاب الأولمبية للشباب "داكار 2026"، مؤكداً أنها تعكس نجاح إستراتيجية الاتحاد وبرامجه في اكتشاف المواهب، وإعداد اللاعبين واللاعبات للمنافسة في المحافل الدولية.

وقالت هند الحوسني، الأمين العام للاتحاد، إن خليفة الكعبي، سجل رقماً إماراتياً جديداً في الجولة الترتيبية لمسابقة القوس الأولمبي لمسافة 60 متراً لفئة تحت 18 عاماً، بعدما حقق 677 نقطة، متجاوزاً رقمه السابق البالغ 673 نقطة، فيما حسنت هدى آل علي، رقمها الشخصي بتسجيل 631 نقطة مقابل 606 نقاط سابقاً، إلى جانب تأهل اللاعبين إلى دور الـ16 في المنافسات الفردية.