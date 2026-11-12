جلسة حوارية حول "تدوين التراث" في معرض الشارقة للكتاب

الشارقة في 12 نوفمبر /وام/ نظمت وزارة الثقافة، ضمن فعاليات الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، جلسة حوارية بعنوان "تدوين التراث: مسؤولية الحاضر تجاه المستقبل"، في إطار جهودها لتسليط الضوء على أهمية توثيق الموروث الثقافي وصون الذاكرة الوطنية وتعزيز الجهود الرامية إلى نقل المعارف والتجارب التراثية إلى الأجيال القادمة.

وأكد سعادة أبو بكر محمد الكندي، مدير معهد الشارقة للتراث، خلال مداخلته في الندوة، أن تدوين التراث يمثل مسؤولية ثقافية ووطنية تتطلب تضافر جهود المؤسسات والباحثين والمهتمين بالشأن التراثي، مشيراً إلى أن التراث يشكل، بما يحمله من قيم ومعارف وتجارب إنسانية، جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية والذاكرة المجتمعية.

وقال إن توثيق التراث وتدوينه استثمار في ذاكرة الأجيال ومستقبلها، لافتا إلى أن كل حكاية ندوّنها وكل ممارسة تراثية نوثّقها تمثل إضافة نوعية إلى رصيدنا الثقافي والمعرفي وتسهم في إبقاء الموروث حاضراً في وجدان المجتمع، وهو ما يبرز أهمية العمل المؤسسي والبحث العلمي في جمع التراث وحفظه وإتاحته للأجيال القادمة.

من جانبه تناول الكاتب والباحث علي المغني، أهمية التدوين في حفظ الروايات الشفهية والحكايات الشعبية والتجارب الإنسانية التي تناقلتها الأجيال ودوره في حماية التفاصيل المرتبطة بالحياة الاجتماعية والعادات والتقاليد من الاندثار.

وقال إن الذاكرة الشعبية تزخر بحكايات وتجارب ومعارف تستحق أن تُجمع وتُوثّق، فالتدوين يمنح هذه المرويات امتداداً يتجاوز حدود الزمن ويحفظ تفاصيل الحياة التي عاشها الآباء والأجداد لتبقى مصدراً معرفياً وثقافياً تستفيد منه الأجيال الجديدة والباحثون في المستقبل.

وأكد المشاركون في الجلسة أهمية تعزيز ثقافة التدوين والتوثيق والاستفادة من الوسائل الرقمية الحديثة في حفظ التراث الثقافي وإتاحته بما يدعم استدامة الموروث الوطني ويعزز حضوره في المشهد الثقافي والمعرفي.