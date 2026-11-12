رئيس الوفد الروسي: البنى والمرافق الحديثة تؤهل أبوظبي لتنظيم أنجح أولمبياد للشطرنج في 2028

أبوظبي في 12 نوفمبر /وام/ أكد أرتيم بوغاتشيف، رئيس الوفد الروسي المشارك في كأس أمم آسيا للشطرنج للرجال والسيدات 2026، أن أبوظبي تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتنظيم أنجح أولمبياد للشطرنج العالمي 2028، بفضل بنيتها التحتية المتطورة، ومرافقها الحديثة، وخبرتها في استضافة كبريات البطولات الرياضية.

وقال بوغاتشيف، في تصريحات على هامش البطولة المقامة حالياً في أبوظبي وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، إنه يتوقع أن يقدم المنظمون نسخة متميزة من أولمبياد الشطرنج، معرباً عن ثقته بأن جميع الجوانب التنظيمية ستكون على أعلى مستوى، بما يسهم في تقديم واحدة من أفضل نسخ البطولة العالمية.

وأوضح أن الوفد الروسي يشارك في كأس أمم آسيا ببعثة تضم 18 فرداً، بينهم 10 لاعبين بواقع خمسة لاعبين لكل من منتخبي الرجال والسيدات، تشمل أربعة لاعبين أساسيين ولاعباً احتياطياً في كل فريق، إضافة إلى قائدين للمنتخبين، وثلاثة مدربين، وطبيب، وأخصائي تدليك، ورئيس البعثة.

ووصف بوغاتشيف، كأس أمم آسيا بأنها من أبرز بطولات القارة، لما توفره من مستوى فني وتنافسي مرتفع بين المنتخبات الآسيوية، مشيراً إلى أن مشاركة المنتخب الروسي تأتي بهدف الاحتكاك بأفضل المنتخبات واكتساب المزيد من الخبرات، لافتاً إلى أن عدداً من لاعبي روسيا شاركوا سابقا في بطولات استضافتها أبوظبي والشارقة ودبي والعين، وهو ما يعكس المكانة المتميزة التي تحتلها دولة الإمارات على خريطة استضافة بطولات الشطرنج الدولية.