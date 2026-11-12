فوز الإمارات والهند ومنغوليا في الجولة الثالثة لكأس أمم آسيا للشطرنج

أبوظبي في 12 نوفمبر /وام/ شهدت منافسات الجولة الثالثة لفئة الرجال في كأس أمم آسيا للشطرنج للرجال والسيدات 2026، المقامة حالياً في فندق شيراتون أبوظبي وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، فوز منتخبات الإمارات "A" والهند ومنغوليا، فيما انتهت مواجهة الصين وروسيا بالتعادل.

ويقام الحدث برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وينظمه نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بإشراف الاتحاد الآسيوي للشطرنج، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للشطرنج.

وأسفرت نتائج الجولة عن فوز منتخب الإمارات "A" على منتخب سوريا بنتيجة 3.5-0.5، والهند على كازاخستان بالنتيجة نفسها، ومنغوليا على أوزبكستان 2.5-1.5، وسريلانكا على نيوزيلندا 3-1، وماليزيا على نيبال 3.5-0.5، ولبنان على باكستان 2.5-1.5، كما فاز منتخب الإمارات "B" على فلسطين 2.5-1.5، والإمارات "C" على هونغ كونغ 3-1.

وشهدت الجولة تعادل الصين وروسيا بنتيجة 2-2 في أبرز مواجهاتها، كما انتهت مباراة البحرين وسلطنة عمان بالنتيجة ذاتها.

وانطلقت عصر اليوم منافسات الجولة الرابعة، التي تشهد مواجهات قوية أبرزها روسيا مع الهند، والصين مع منغوليا، والإمارات "A" مع كازاخستان، وماليزيا مع سريلانكا، والإمارات "B" مع لبنان، وسوريا مع نيبال، والإمارات "C" مع سلطنة عمان، وفلسطين مع هونغ كونغ.

من جانب آخر، اختتمت اللجنة المنظمة اليوم البرنامج المصاحب للوفود المشاركة، والذي تضمن زيارات ميدانية إلى متحف زايد الوطني ومتحف اللوفر أبوظبي، مؤكدة استمرار تنظيم زيارات أخرى للمعالم السياحية في الإمارة خلال الأيام المقبلة.