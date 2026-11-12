جامعة "نوتنغهام ترنت" البريطانية: علوم الرياضة تدعم تطوير التدريب العسكري

أبوظبي في 12 نوفمبر /وام/ أكد الدكتور كريستوفر ماثيوز، المحاضر الأول في كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة نوتنغهام ترنت البريطانية، أن الارتقاء بمنظومات التدريب العسكري يتطلب توظيف المعارف البحثية في علوم الرياضة لفهم استجابة الجسم والدماغ لمتطلبات الأداء البدني والضغوط النفسية، بما يسهم في تطوير برامج تدريب أكثر كفاءة، والحد من مخاطر الإصابات، والحفاظ على صحة الأفراد وسلامتهم خلال أداء مهامهم.

وأوضح، خلال مشاركته في جلسة "الجاهزية التدريبية للانتشار الميداني" ضمن فعاليات الكونجرس العالمي الـ46 للطب العسكري في أبوظبي، أن الأبحاث المتخصصة في علوم الرياضة تتيح فرصاً لتطوير أساليب التدريب العسكري، في ضوء أوجه التشابه بين متطلبات الرياضات عالية الأداء والمهام العسكرية، ولاسيما من حيث التحمل البدني والانضباط والقدرة على الحفاظ على مستوى الأداء تحت الضغوط، مشيراً إلى أن هذا المجال يحظى باهتمام بحثي منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

وانطلاقاً من خلفيته في علم الاجتماع وأبحاثه الميدانية في رياضة الملاكمة، شرح ماثيوز كيف يمكن لثقافة الأداء العالي أن تدفع الأفراد إلى تجاوز حدود قدراتهم البدنية، متناولاً مفهوم "الانحراف الإيجابي"، الذي قد تتجلى بعض مظاهره في لجوء رياضيين إلى المنشطات سعياً إلى تحسين أدائهم، أو تجاهل عسكريين إصاباتهم وتأجيل العلاج حرصاً على مواصلة مهامهم.

وفي سياق أبحاثه التي امتدت لنحو عقد حول إصابات الارتجاج، أوضح أن بعض المصابين يتمكنون من مواصلة أنشطتهم وأداء مهامهم رغم الإصابة، في إطار ما يعرف بمفهوم "الأداء الجسدي الكفؤ رغم الإصابة"، وهو ما قد يحجب مؤشرات إصابات الرأس ويؤخر اكتشافها، خصوصاً عندما لا تظهر الأعراض بوضوح أو بصورة فورية.

ولفت إلى أن ضغوط البيئة المحيطة وتوقعات المدربين والقادة والزملاء قد ترسخ سلوكيات المخاطرة، مستشهداً بدراسات هوارد نيكسون حول "ثقافات المخاطرة"، وأبحاث تناولت راكبي الدراجات والمجندين والعسكريين، موضحاً أن الرغبة في إثبات القدرة على التحمل قد تدفع الأفراد إلى تجاهل المؤشرات الصحية، في ظل تداول إرشادات قد لا تستند إلى معرفة متخصصة.

وفي هذا الإطار، شدد على ضرورة التمييز بين النشاط البدني الداعم للصحة والتدريب التنافسي المفرط الذي قد يؤدي إلى استنزاف الجسم، مؤكداً أهمية مراعاة الاعتبارات الطبية والأخلاقية عند تحديد توقيت عودة المصابين إلى مهامهم، بحيث لا تتقدم متطلبات الأداء على سلامتهم الصحية على المدى الطويل.

وتطرق ماثيوز إلى مشاركة المرأة في المجالين الرياضي والعسكري، مؤكداً أهمية تكييف المعدات والتجهيزات والبرامج التدريبية بما يتناسب مع خصائصها الفسيولوجية والبدنية، وعدم الاكتفاء بمعايير وضعت تاريخياً لتلائم احتياجات الرجال، بما يضمن كفاءة التدريب وملاءمته لمختلف الأفراد.

كما استشهد بدراسة "العاملون المنسيون"، التي تناولت لاعبي كرة القدم المحترفين السابقين في إنجلترا، ورصدت تدهوراً عصبياً ارتبط بالتعرض المتكرر لضربات الكرة بالرأس على مدى سنوات، موضحاً أن اللاعبين وأسرهم لم يكونوا على دراية كاملة بالمخاطر المحتملة عند بداية مسيرتهم الرياضية، ما يبرز أهمية توضيح المخاطر الصحية المرتبطة بالممارسة الرياضية منذ مراحلها الأولى.

وأكد ماثيوز ضرورة إخضاع برامج التدريب لتقييم واضح للمخاطر، والإفصاح للمشاركين عن آثارها الصحية المحتملة على المدى البعيد، بما يتيح لهم اتخاذ قرارات مستنيرة، مشدداً على أهمية مراجعة ثقافة التدريب والتحمل في المؤسسات العسكرية، وترسيخ نهج يوازن بين متطلبات الجاهزية الميدانية وحماية الصحة البدنية والدماغية والنفسية للعسكريين.