الاتحاد الآسيوي للشطرنج : آسيا تمتلك قاعدة واسعة من اللاعبين تضعها في صدارة المنافسين

أبوظبي في 13 نوفمبر / وام/ أشاد الدكتور عبدالله بن سالم الوحشي الرئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي للشطرنج بالتنظيم المتميز من قبل نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية لمنافسات كأس أمم آسيا للشطرنج للرجال والسيدات 2026، في فندق شيراتون أبوظبي، بمشاركة لافتة من 150 لاعبا ولاعبة يمثلون 19 دولة.

وقال الوحشي خلال افتتاح منافسات كأس أمم آسيا إن المستويات القوية من نخبة اللاعبين الذين يمثلون القارة تشير إلى التطور اللافت في اللعبة على مستوى القارة، والإمكانيات الكبيرة للمشاركين، بفضل جهود الاتحاد الآسيوي بقيادة الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان.

وأوضح الوحشي أن منتخبات الصين وروسيا والهند تمتلك حظوظا كبيرة في المنافسة على المراكز الأولى في ظل المستويات المتقاربة بين لاعبيها، والتنافس الكبير على الفوز في المباريات خلال الجولات الماضية، وقال إن بقية المنتخبات أظهرت مقدرات فنية عالية تؤكد النمو الذي تشهده هذه الرياضة.

وذكر أن الدول الآسيوية تمتلك قاعدة واسعة من اللاعبين، تضع الشطرنج الآسيوي منافسا كبيرا في العالم إضافة إلى الجهود المستمرة في التطور الذي تشهده على المستويات الإدارية والفنية والتنظيمية كافة إلى جانب استضافة البطولات الكبرى بمشاركة أفضل اللاعبين عالميا.