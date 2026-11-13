أفراح بنت مبارك الصباح تشيد بمكانة الشارقة الثقافية

الشارقة في 13 نوفمبر/وام/ أشادت الشاعرة الشيخة أفراح بنت مبارك الصباح بمكانة الشارقة الثقافية واصفة العلاقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت بأنها علاقة تتجاوز حدود الجغرافيا إلى وحدة الوجدان وثمنت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للثقافة والأدب وأعربت عن شكرها لشارقة الشعر والنور.

جاء ذلك خلال أمسية شعرية أقيمت مساء أمس ضمن فعاليات النسخة الـ 45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في مركز أكسبو الشارقة والشاعر جمعت ما بين الشيخة أفراح بنت مبارك الصباح و محمد عبدالله البريكي مدير بيت الشعر بالشارقة في لقاء شعري جمع تجربتين خليجيتين تجاورت فيها صور الطفولة والبحر والوطن في حوارٍ أعادت خلاله الكلمات تأكيد قدرة الشعر على ملامسة ما تعجز الحياة اليومية عن التعبير عنه.

و ألقت الشيخة أفراح بنت مبارك الصباح مختارات من دواوينها متغنية بجمال الأمكنة وما تختزنه من ذكريات وحنين فيما خصص محمد البريكي قصيدة تغنى فيها بمصر وجمالها مستلهماً ما تحمله من ملامح وخصوصية .