المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار يتوج الطلبة الفائزين بدورته الـ 8

العين في 13 نوفمبر/وام/ تحت رعاية سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، اختتمت وزارة التربية والتعليم، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، الدورة الثامنة من المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بتتويج 27 مشروعاً فائزاً في مسابقتَي «الإمارات للعالِم الشاب» و«روّاد التكنولوجيا المتقدمة»، و9 طلبة في «تحدي المبتكرون الصغار»، في ختام أربعة أيام جمعت البحث والتجريب والحوار العلمي في مركز أدنيك العين.

وشهدت الدورة مشاركة 615 طالباً وطالبة، وعرض 158 مشروعاً بحثياً وتطبيقياً، ضمن تجربة امتدت من تحديات الاكتشاف في سنوات التعلم الأولى إلى تطوير حلول لتحديات طرحتها جهات وطنية، ورافقها مؤتمر علمي وورش تطبيقية وأنشطة تفاعلية أتاحت للطلبة وأسرهم التعرف إلى التقنيات المتقدمة واستكشاف تطبيقاتها.

حضر حفل الختام معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، والدكتور محمد الخميري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في أسباير، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة، وممثلي الجهات الشريكة، وأعضاء لجان التحكيم، والكوادر التعليمية والإشرافية، وأسر الطلبة المشاركين.

وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري أن إعداد الجيل القادم من العلماء والباحثين والمبتكرين يمثل استثماراً في مستقبل التنمية الوطنية، وأن اكتشاف المواهب ورعايتها مسؤولية أساسية للمنظومة التعليمية، بما يعزز قدرتها على تزويد سوق العمل بكفاءات تسهم في تطوير قطاعاتها الحيوية وترسيخ تنافسيتها.

وأوضحت أن تنافسية التعليم ترتبط بقدرته على الارتقاء بإمكانات الطلبة، وإتاحة مسارات تتقدم فيها الموهبة من الاهتمام بالعلوم إلى إتقان البحث وإنتاج المعرفة، مشيرة إلى أن المهرجان يجسّد تجربة وطنية تتكامل فيها جهود المؤسسات التعليمية والبحثية لتوسيع قاعدة التميز العلمي، ومنح مزيد من الطلبة فرصاً لخوض تجارب بحثية تتدرّج في عمقها وجودتها.

وأضافت معاليها أن حصيلة الدورة الثامنة من المهرجان تقدم شواهد على ما يستطيع الطلبة إنجازه حين تتاح لهم فرص اختبار أفكارهم ومناقشة نتائجهم وفق معايير علمية واضحة، مؤكدةً أن ما أفرزته المنافسات من مشاريع وخبرات يشكّل رصيداً للبناء عليه في تطوير فرص رعاية المواهب وتعزيز حضور البحث والابتكار في المدارس.

وأشارت إلى أن استمرارية الأثر تتطلب توظيف نتائج كل دورة لفهم قدرات المشاركين واحتياجاتهم بصورة أدق، بما يجعل الإنجاز حافزاً لمواصلة العمل والوصول إلى مستويات أعلى من الإتقان.

وهنّأت معاليها الفائزين وجميع المشاركين، وثمّنت إسهامات المدارس والأسر والشركاء في تقديم تجربة تحتفي بالتفوق وتؤسس لاستمراره.

من جانبه، أكد سعادة المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المهرجان شكَّل محطة تعليمية تدعم توجهات استراتيجية الوزارة نحو ربط مخرجات التعليم بمهارات المستقبل، موضحاً أن قيمته التعليمية تتجلّى في توظيف الطلبة ما يتعلّمونه في الصف في مشروعات وتحديات عملية، والجمع بين معارفهم في المواد الدراسية المختلفة للوصول إلى حلول متكاملة.

وأشار إلى أن هذه الممارسة تثري التعلّم المدرسي، وتنمّي التفكير النقدي وحل المشكلات والتعاون، مؤكداً أهمية دور المدرسة والمعلم في البناء على خبرات المشاركة لتعزيز قدرة الطالب على التعلّم المستقل وتطبيق معارفه في مواقف جديدة.

وأضاف سعادته أن المهرجان يوسّع آفاق الطلبة من خلال تعريفهم بالمتغيرات العلمية والتكنولوجية وأثرها في مجالات الدراسة والعمل، ويتيح لهم التفاعل مع المتخصصين وفهم طبيعة المهن العلمية والهندسية ومتطلباتها، بما يساعدهم على اكتشاف ميولهم واتخاذ خيارات أكثر وعياً بشأن تخصصاتهم المستقبلية.

وأكد حرص الوزارة على الشراكات الوطنية التي تتيح للطلبة الوصول إلى خبرات بحثية وتطبيقية متخصصة، وتقرّبهم من احتياجات القطاعات المختلفة، بما يعزّز استعدادهم لمواكبة التحولات التي سيواجهونها في حياتهم المهنية، مثمّناً جهود المعلمين والمشرفين في توجيه المشاركين ومساعدتهم على الاستفادة من هذه الفرص.

وأكد الدكتور محمد الخميري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في أسباير، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، أن المهرجان يفتح أمام الطلبة نافذة على البحث والتكنولوجيا المتقدمة، ويتيح لهم اختبار أفكارهم في مواجهة تحديات حقيقية.

وأوضح أن الشراكة مع وزارة التربية والتعليم تسهم في تعزيز الصلة بين التعليم والمنظومة البحثية الوطنية لتصبح مشاركة الطالب خطوة أولى نحو بناء مهاراته البحثية والتقنية واكتشاف مسارات قد تقوده إلى الإسهام في قطاعات المستقبل.

وأضاف أن تحقيق هذه الغاية يتطلب مواصلة تطوير الفرص التي يتيحها المهرجان، والاستفادة من مخرجات كل دورة لتقييم مدى ارتباطها بالتحديات الوطنية ورؤية الدولة المستقبلية، وتطوير التجربة بما يعزز مسار البحث والتطوير في المجالات ذات الأولوية.

وأشار إلى أن المواءمة المستمرة بين المبادرات والطموحات المستقبلية للدولة تساعد على توجيه الجهود نحو أثر أعمق وأكثر استدامة.

وأعرب عن شكره لوزارة التربية والتعليم، وجميع الشركاء والمنظمين والفرق والخبراء والمعلمين الذين أسهموا في إنجاح المهرجان، ولكل من أتاح للطلبة عرض مشروعاتهم وخوض هذه التجربة.

وفي مسابقة «الإمارات للعالِم الشاب»، جرى تتويج 24 مشروعاً فائزاً ضمن أربع فئات علمية، بواقع ستة مشروعات في كل فئة، موزّعة بالتساوي بين المستوى المتوسط لطلبة الصفوف من الخامس إلى الثامن، والمستوى المتقدم لطلبة الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر.

وفي المستوى المتوسط، حصد مشروع «واحة الضاد الذكية: تطبيق ذكي لتعلّم الحروف العربية» من مدرسة المطاف الحلقة الثانية بنات المركز الأول، وجاء مشروع «برج إطفاء هجين يعمل بالرغوة والماء» من نادي الإمارات العلمي في المركز الثاني، وحلّ مشروع «جسر اللعب» من مدرسة النخبة في المركز الثالث.

وفي المستوى المتقدم، فاز مشروع «إنتيلي روفر» من نادي الإمارات العلمي بالمركز الأول، وجاء مشروع «سلسلة جارد» من مدارس التكنولوجيا التطبيقية – فرع بني ياس في المركز الثاني، وحلّ مشروع «سمارت هال: نظام ذكي لمراقبة إجهاد هياكل السفن باستخدام الألياف الضوئية والذكاء الاصطناعي» من مدارس التكنولوجيا التطبيقية – فرع أبوظبي للبنين في المركز الثالث.

وفي المستوى المتوسط، حصد مشروع «إيكو بريكس 2.0» من مجمع طحنون بن محمد التعليمي – مدارس التكنولوجيا التطبيقية – فرع العين المركز الأول.

وجاء مشروع «أصيص الورق المعاد تدويره الذكي» من مدرسة راشد بن حميد الحلقة الثانية بنين في المركز الثاني، وحلّ مشروع «مبانٍ صحراوية مستوحاة من الطبيعة: نهج أنف الجمل» من مجمع زايد التعليمي القطاة الحلقة الثانية والثالثة في المركز الثالث.

وفي المستوى المتقدم، فاز مشروع «نيوتري تونغ: اللسان الغذائي الذكي» من مدارس التكنولوجيا التطبيقية – فرع أم القيوين بالمركز الأول، وجاء مشروع «درع الجذور الحي» من مدرسة الماسة الحلقة الثانية والثالثة بنات في المركز الثاني، وحلّ مشروع «مستشعر الجذور» من مدرسة الشهامة بنات في المركز الثالث.

وفي المستوى المتوسط، حصد مشروع «مجهر رقمي منخفض التكلفة» من نادي الإمارات العلمي المركز الأول، وجاء مشروع «مكافحة ظاهرة الجزر الحرارية الحضرية» من مدرسة دبي الوطنية البرشاء في المركز الثاني، وحلّ مشروع «درع الحماية من الجريان» من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في المركز الثالث.

وفي المستوى المتقدم، فاز مشروع «نانوفاب» من مؤسسة ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا بالمركز الأول، وجاء مشروع «الكشف عن الفوسفات في المياه باستخدام تعلّم الآلة لتحسين تقييم جودة المياه» من مدارس التكنولوجيا التطبيقية – فرع الفجيرة في المركز الثاني، وحلّ مشروع «نظام هجين ثلاثي المصادر لتوليد الطاقة المستدامة» من نادي الإمارات العلمي في المركز الثالث.

وفي المستوى المتوسط، حصد مشروع «تأثير وقت الشاشة والنوم» من مجمع زايد التعليمي القطاة الحلقة الثانية والثالثة المركز الأول، وجاء مشروع «لمسة هدوء» من مدارس دبي الخوانيج في المركز الثاني، وحلّ مشروع «سد الفجوة اللغوية بين الأجيال» من مدارس دبي الخوانيج في المركز الثالث.

وفي المستوى المتقدم، فاز مشروع «تقييم المعلومات قبل الكشف عن مصدر النص وبعده: أثر تصنيف المحتوى على أنه مولّد بالذكاء الاصطناعي» من مدرسة مليح بنات بالمركز الأول، وجاء مشروع «الواقع المعزز في الهندسة الرياضية» من مدارس التكنولوجيا التطبيقية – فرع أم القيوين في المركز الثاني، وحلّ مشروع «تحديد الاضطرابات النفسية الناتجة عن تطوّر اضطرابات الأكل لدى طلبة المدارس في دولة الإمارات العربية المتحدة» من مدرسة المعيريض الحلقة الثانية والثالثة بنات في المركز الثالث.

وفي مسابقة «روّاد التكنولوجيا المتقدمة»، جرى تتويج ثلاثة مشاريع فائزة، بعدما حصد مشروع «رحلات» المركز الأول ضمن تحدي دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وفاز مشروع «جسر–جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» بالمركز الأول ضمن تحدي مجموعة إيدج، فيما حصد مشروع «إيجيس-إم» المركز الأول ضمن تحدي شركة الإمارات للطاقة النووية.

وطوّرت الفرق نماذج أولية وعمليات محاكاة لحلول تستجيب لتحديات طرحتها الجهات الثلاث، بما أتاح للمشاركين التعامل مع احتياجات فعلية تتطلب توظيف معارفهم في التصميم والتطوير، والجمع بين المهارات البحثية والهندسية لفهم متطلبات كل تحدٍّ وبناء حلول مناسبة له.

وأتاحت المنافسة لطلبة الجامعات والخريجين الجدد تجربة تطبيقية تربط دراستهم بطبيعة العمل في القطاعات المعنية، واستكشاف إمكانات أفكارهم وتحويلها إلى نماذج قابلة للاختبار والتحسين.

وفي «تحدي المبتكرون الصغار»، جرى تتويج تسعة طلبة، بواقع ثلاثة فائزين في كل فئة دراسية.

وعن فئة الصفين الثالث والرابع، فازت الطالبة شما هزاع سلطان راشد العزيزي بالمركز الأول، من مدرسة نعمة، وحلّت الطالبة ميثة أحمد مطوع محمد الخزيمي في المركز الثاني، من مجمع زايد التعليمي البدية الحلقة الأولى والثانية، وجاء الطالب سيف راشد محمد الشاعر العلي في المركز الثالث، من مدارس دبي الوطنية.

وعن فئة الصفين الأول والثاني، فاز الطالب يوسف سيف الحمادي بالمركز الأول، من مدرسة المرفأ، وحلّ الطالب علي محمد عبدالله محمد المطروشي في المركز الثاني، من مدرسة القرية الحلقة الأولى، وجاء الطالب خلفان فهد خلفان الحساني في المركز الثالث، من مدرسة سانت ماري الكاثوليكية الثانوية – الفجيرة.

وفي فئة رياض الأطفال الأولى والثانية، فازت الطالبة شيخة سعيد عبدالله الفلاسي بالمركز الأول، من روضة ند الحمر، وحلّت الطالبة شما بنت سلطان بن عبدالله بن محمد الجابري في المركز الثاني، من مدرسة الشهداء 2 رياض والحلقة الأولى والثانية بنات، وجاءت الطالبة عائشة سالم محمد عبدالله السويدي في المركز الثالث، من المدرسة الأمريكية للإبداع العلمي – ند الشبا.

وجمعت الدورة الثامنة، التي أُقيمت خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر الجاري، طلبة المدارس الحكومية والخاصة ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، إلى جانب طلبة الجامعات والخريجين الجدد، ضمن برنامج شمل ثلاث مسابقات، ومؤتمراً علمياً ضم 14 جلسة، ومهرجاناً عائلياً تضمّن 64 جلسة لورش العمل.

وقدّمت هذه المكونات مجتمعةً تجربة تعرّف خلالها المشاركون إلى مسارات متعددة للعمل العلمي، واختبروا قدراتهم أمام تحديات تناسب مراحلهم الدراسية، لتشكّل حصيلة المهرجان من المشروعات والخبرات أساساً لطموحات علمية جديدة.