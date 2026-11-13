ماكلروي وهاتون يتقاسمان صدارة "دي بي ورلد" للجولف

دبي في 13 نوفمبر/ وام/ تقاسم الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي والإنجليزي تيريل هاتون صدارة بطولة جولة «دي بي ورلد» للجولف، المقامة حالياً في نادي عقارات جميرا للجولف، مع ختام منافسات الجولة الثانية، برصيد 5 ضربات تحت المعدل لكل منهما، لتشتد المنافسة على اللقب قبل الجولتين الأخيرتين.

وسجل (ماكلروي) 70 ضربة في الجولة الثانية، بواقع ضربتين تحت المعدل، فيما أنهى هاتون الجولة بـ69 ضربة، بواقع ثلاث ضربات تحت المعدل، ليتقاسم اللاعبان الصدارة، ويعززا حظوظهما في المنافسة على لقب البطولة وصدارة ترتيب «السباق إلى دبي».

ويطمح (ماكلروي) إلى إحراز لقب «السباق إلى دبي» للمرة الثامنة في مسيرته، ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم الاسكتلندي كولين مونتغمري، وتحقيق لقبه الخامس على التوالي، فيما تراجع الإسباني أوجينيو تشاكارا، متصدر الترتيب قبل البطولة، إلى المركز الحادي عشر مكرراً، برصيد ضربة واحدة تحت المعدل بعد جولتين.

ويحتاج (ماكلروي) إلى إنهاء البطولة في المركز الرابع منفرداً على الأقل لتجاوز تشاكارا في الترتيب العام، فيما يضمن له الفوز بالبطولة أو احتلال المركز الثاني منفرداً إحراز لقب «السباق إلى دبي» للمرة الثامنة، وفق حسابات الترتيب الحالية.

في المقابل، لا يزال (تشاكارا) متمسكاً بحظوظه في المنافسة على اللقبين، بعدما سجل 71 ضربة في الجولة الثانية، بواقع ضربة واحدة تحت المعدل، ليصل مجموع جولتيه إلى ضربة واحدة تحت المعدل، ويتقاسم المركز الحادي عشر.

ويحتل الإسباني جون رام، الفائز بلقب بطولة أبوظبي الأسبوع الماضي، المركز الثامن مكرراً، مواصلاً المنافسة على اللقبين.

وعلى صعيد متصل أكد فريدي شميسر، المدير العام للبطولات والعمليات في منطقة الشرق الأوسط بجولة «دي بي ورلد»، أن المنافسة على لقب «السباق إلى دبي» لا تزال مفتوحة قبل يومين من ختام البطولة، مع استمرار فرص 7 لاعبين في حصد اللقب، بعدما كانت المنافسة قبل انطلاقها تضم تسعة لاعبين، مشيراً إلى أن تقارب النتائج يجعل هوية بطل الموسم غير محسومة حتى الآن.

وقال، شميسر في تصريحات لوكالة انباء الإمارات (وام) إن ما تشهده البطولة هذا العام يمثل منافسة حقيقية على لقبها وعلى صدارة ترتيب الموسم، في ظل وجود عدد من أبرز اللاعبين ضمن دائرة المنافسة، من بينهم ماكلروي وهاتون ورام، معرباً عن تطلعه إلى ختام قوي للموسم في دبي.

وأشار إلى أن النسخة الحالية تشهد تطويراً في الجوانب التنظيمية والخدمية والترفيهية، بما يعزز تجربة الجماهير والزوار، ويواكب النمو المتواصل الذي تشهده دبي، موضحاً أن اللجنة المنظمة طورت مرافق الضيافة ووسعت مساحاتها، وزادت خيارات المطاعم وعربات الطعام، وحسنت خدمات النقل بين محطات المترو وموقع البطولة، إلى جانب إضافة فعاليات وأنشطة متنوعة في قرية الجماهير، تشمل مناطق مخصصة للأطفال وعروضاً تفاعلية وترفيهية.

وأضاف أن هذه التحسينات، إلى جانب قوة قائمة اللاعبين المشاركين، تعزز التوقعات بتحقيق حضور جماهيري قياسي خلال الأيام الختامية، مؤكداً أن البطولة تعد من أبرز محطات الجولف العالمية، وأن مستقبلها يرتبط بمواصلة التطور والنمو بالتوازي مع ما تشهده دبي من تقدم في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب لاعب الجولف السويدي ميكائيل ليندبيرغ عن سعادته بالمشاركة للمرة الأولى في البطولة على ملاعب نادي عقارات جميرا للجولف، مؤكداً أن العودة إلى دبي تمثل تجربة مميزة، لما توفره الإمارة من ملاعب جيدة وأجواء مناسبة وخدمات متنوعة.

وقال ليندبيرغ لـ "وام" إن الموسم الحالي كان جيداً بالنسبة إليه، بعد فوزه بأول ألقابه في جولة «دي بي ورلد» ببطولة الخطوط الجوية التركية في مايو الماضي، في مشاركته السبعين بالجولة، مشيراً إلى أن المنافسة على ترتيب «السباق إلى دبي» تمثل أهمية كبيرة له، في ظل تطلعه إلى الحصول على إحدى بطاقات التأهل إلى جولة «بي جي إيه» الأمريكية.

وأضاف أنه يحتاج إلى تقديم أداء قوي خلال الجولتين الأخيرتين لتعزيز فرصه، مؤكداً أن دبي تمثل محطة مهمة في أجندة جولة «دي بي ورلد»، وتحظى بمكانة خاصة لدى اللاعبين.

وتقام البطولة بمشاركة 50 لاعباً، على مدار أربعة أيام بنظام 72 حفرة، وتبلغ قيمة جوائزها المالية 10 ملايين دولار، وتختتم يوم الأحد 15 نوفمبر الجاري، لتتوج بطل البطولة وبطل موسم «السباق إلى دبي»، الذي شهد إقامة 42 بطولة في 25 دولة عبر خمس قارات.