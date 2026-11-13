المنتخب الروسي يتصدر كأس أمم آسيا للشطرنج في أبوظبي

أبوظبي في 13 نوفمبر/ وام/ صعد المنتخب الروسي إلى صدارة الترتيب العام برصيد 7 نقاط في منافسات كأس أمم آسيا للشطرنج المقامة حاليا في أبوظبي وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، بعد تفوقه أمس على نظيره الهندي بنتيجة 3-1 في الجولة الرابعة.

فيما فازت منتخبات ماليزيا على سيريلانكا 2.5 – 1.5، ولبنان على فريق الامارات"B" بنتيجة " 3-1، وسوريا على نيبال 2.5-1.5، وأوزبكستان على باكستان 4-0.

وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وينظمها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بإشراف الاتحاد الآسيوي للشطرنج، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للشطرنج.

وشهدت البطولة أيضا فوز منتخبات نيوزيلندا على البحرين 3-1، وسلطنة عمان على الامارات" C" بنتيجة 2.5-1.5، وفلسطين على هونغ كونغ 2.5-1.5، فيما خسر منتخب الإمارات" A" أمام كازاخستان 0.5 – 3.5، وتعادل المنتخب الصيني مع نظيره منتخب منغوليا 2-2.

وفي سياق متصل افتتحت مساء اليوم في أبوظبي أعمال ملتقى الاتحاد الدولي للشطرنج بمشاركة الخبير الدولي الفرنسي لوران فريد، والحكم الدولي الإماراتي سعيد أحمد الخوري رئيس لجنة الحكام في اتحاد الإمارات للشطرنج.

يقام الملتقى بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، ضمن الخطة الاستراتيجية لتأهيل 100 حكم إماراتي تمهيدا للمشاركة في إدارة منافسات أولمبياد "أبوظبي 2028".

وأكد سعيد أحمد الخوري أن الملتقى يتضمن محاضرات نظرية وعملية، ويسهم في تعزيز كفاءة الأطقم التحكيمية الإماراتية، ضمن الجهود الرامية لتمكينهم من مواكبة القوانين واللوائح الدولية المنظمة للمنافسات، وتحسين الأداء التحكيمي وفق أحدث الأساليب والمعايير المعتمدة دولياً.